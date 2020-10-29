Выполняла задачи на блокпосту: На Донетчине задержали пособницу НВФ «ДНР»

На Донетчине пограничники из состава Объединенных сил выявили женщину, которая во время событий 2014 года активно способствовала незаконным вооруженным формированиям. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.

«Жительница Торецка во время оккупации города выполняла задачи пророссийских наемников на одном из блокпостов», – говорится в сообщении.

По данному факту в Торецкое отделение Национальной полиции направлено уведомление по ст. 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности»).

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.