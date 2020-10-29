На Луганщине выявили еще 66 заболевших COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждены 66 новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерла 80-летняя женщина из Сватовского района.
География выявленных заболеваний:
- город Северодонецк – 36 человек;
- Лисичанск – 9;
- Рубежное – 7;
- Беловодский район – 2;
- Кременской – 2;
- Меловской – 2;
- Новоайдарский – 3;
- Попаснянский – 1;
- Сватовский – 1;
- Станично-Луганский – 1;
- Старобельский – 2.
За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3 482 человек, из них:
- выздоровели – 1 198 человек;
- лечатся – 2 215 пациентов (257 – стационарно, 1 958 – амбулаторно);
- умерли – человек.
«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 57,9%», – отметили в пресс-службе.