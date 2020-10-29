На Луганщине выявили еще 66 заболевших COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждены 66 новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерла 80-летняя женщина из Сватовского района.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 36 человек;

Лисичанск – 9;

Рубежное – 7;

Беловодский район – 2;

Кременской – 2;

Меловской – 2;

Новоайдарский – 3;

Попаснянский – 1;

Сватовский – 1;

Станично-Луганский – 1;

Старобельский – 2.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3 482 человек, из них:

выздоровели – 1 198 человек;

лечатся – 2 215 пациентов (257 – стационарно, 1 958 – амбулаторно);

умерли – человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 57,9%», – отметили в пресс-службе.