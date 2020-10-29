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На Луганщине выявили еще 66 заболевших COVID-19

29.10.20 12:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области лабораторно подтверждены 66 новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерла 80-летняя женщина из Сватовского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Северодонецк – 36 человек;
  • Лисичанск – 9;
  • Рубежное – 7;
  • Беловодский район – 2;
  • Кременской – 2;
  • Меловской – 2;
  • Новоайдарский – 3;
  • Попаснянский – 1;
  • Сватовский – 1;
  • Станично-Луганский – 1;
  • Старобельский – 2.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3 482 человек, из них:

  • выздоровели – 1 198 человек;
  • лечатся – 2 215 пациентов (257 – стационарно, 1 958 – амбулаторно);
  • умерли – человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 57,9%», – отметили в пресс-службе.

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