Заполняют водопровод: На Донетчине возобновили подачу воды пяти городам и поселкам

На Донетчине специалисты КП «Компания "Вода Донбасса"» завершили ремонтные работы на участке Второго Донецкого водопровода вблизи Славянска, началось наполнение водопровода. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Причиной утечки воды стала трещина длиной 250 мм.

«По состоянию на 10:15 завершены сварочные работы и водопровод открыли для заполнения», – говорится в сообщении.

К ремонту магистрального водовода диаметром 1400 мм специалисты приступили утром 28 октября. В связи с этим прекращалось водоснабжение 5 населенных пунктов (из них 3 частично): города Константиновка и Дружковка (частично), село Петровка, пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета.

Всего подача воды была ограничена для 75 401 человека (39 720 абонентов).

Напомним, Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены.