RU
Все новости

Заполняют водопровод: На Донетчине возобновили подачу воды пяти городам и поселкам

29.10.20 12:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине специалисты КП «Компания "Вода Донбасса"» завершили ремонтные работы на участке Второго Донецкого водопровода вблизи Славянска, началось наполнение водопровода. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Причиной утечки воды стала трещина длиной 250 мм.

«По состоянию на 10:15 завершены сварочные работы и водопровод открыли для заполнения», – говорится в сообщении.

К ремонту магистрального водовода диаметром 1400 мм специалисты приступили утром 28 октября. В связи с этим прекращалось водоснабжение 5 населенных пунктов (из них 3 частично): города Константиновка и Дружковка (частично), село Петровка, пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета.

Всего подача воды была ограничена для 75 401 человека (39 720 абонентов).

Напомним, Второй Донецкий водопровод – главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк