Поселился в Киеве: СБУ задержала заместителя командира НВФ «ЛНР»

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР», который принимал участие в боевых действиях против сил АТО. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей СБУ, уроженец города Стаханов Луганской области в 2014 году присоединился к «народной милиции ЛНР».

«Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок», – говорится в сообщении.

Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, мужчина поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя подставные документы.

По месту его временного проживания сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«СБУ проверяется информация о возможном несанкционированном вмешательстве и использовании фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг», – добавили в ведомстве.