Украина в ОБСЕ инициирует вопрос о нарушении режима тишины на Донбассе, – Арестович

Представители Украины на заседании Постоянного совета ОБСЕ инициируют обсуждение вопроса о нарушении режима тишины на Донбассе, в результате которого ранен украинский военный. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

Он напомнил, что 28 октября в период с 21:55 по 22:55 был зафиксирован прицельный огонь противника по позициям ВСУ с применением стрелкового оружия и использованием гранатометов.

«В 22:05 легкое огнестрельное ранение получил военнослужащий ВСУ. Он получил квалифицированную медицинскую помощь и сейчас находится в военно-медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное», – написал Арестович на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины огонь не открывали, а взамен немедленно задействовали механизм СЦКК и добились таким образом прекращения огня противником.

По словам Арестовича, об инциденте сообщено через официальные механизмы взаимодействия представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Также этот вопрос будет обсужден по инициативе украинской стороны сегодня, на еженедельном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене», – подчеркнул Арестович.

По его словам, «Вооруженные Силы Украины, командование и личный состав, умеет контролировать себя и ситуацию в отличие, к сожалению, от некоторых представителей незаконных вооруженных формирований, вышедших из-под контроля своих кураторов из Российской Федерации».

«Информация о том, что огонь в ответ был "запрещен" командованием, не соответствует действительности», – добавил спикер украинской делегации в ТКГ.