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Семьям погибших на Донбассе добровольцев будут выплачивать адресную помощь

29.10.20 14:02
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Членам семей погибших на востоке Украины участников добровольческих формирований будут выплачивать государственную помощь. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров 28 октября, сообщает Правительственный портал.

Адресная помощь к социальным выплатам (пенсии или пособию) будет выдаваться из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7 800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6 100 грн каждому.

«Адресная помощь будет выплачиваться в пределах максимального размера пенсии, установленного законом (17 120 грн до 01.12.2020, а с 01.12.2020 – 17 690 грн)», – уточнили в Кабмине.

Семьи погибших добровольцев получат адресную помощь в ноябре с доплатой с августа 2020 года, как было предусмотрено постановлением Кабинета министров от 03.08.2020 № 674 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц».

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