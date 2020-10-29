Биологическая безопасность: Почему не так просто развернуть еще COVID-лаборатории на Донетчине

В Донецкой области остро стоит проблема с тем, что людям долго приходится ожидать результатов тестов на коронавирус. Как ее планируют решить, рассказал начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Проблему с тем, что люди долго ждут тестирования, власти решают. В частности, в Мариуполе местная лаборатория, которая находится в Мариупольской городской больнице №4 им. И.К. Мацука, переоборудована, установлен мощный амплификатор. И теперь проводится большее количество тестирований.

«Мы к Министерству здравоохранения обратились, предложили еще 4 дополнительные лаборатории. Но есть определенные ограничения касательно их развертывания. Прежде всего, это биологическая безопасность. Есть вопросы к помещениям, в которых будут развертываться лаборатории», – сообщил Педенко.

По его словам, эти 4 лаборатории планируются в конкретных локациях: две – в городе Мариуполь, по 1 – в Волновахе и Краматорске. Это позволит существенно снизить количество дней ожидания результатов тестов.

Также Александр Педенко сообщил, что в Донецкой облгосадминистрации есть сотрудники (около 20 человек), у которых был подтвержден коронавирус.

Сам Педенко сдавал тест на COVID-19 дважды. Однако, подчеркнул он, мобильная бригада может выехать и взять материал для проведения тестирования только при наличии показаний. А если таких показаний нет, но человек хочет узнать, болеет ли он, тест на COVID-19 нужно сдавать на платной основе в частной лаборатории.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»