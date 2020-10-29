Выборы-2020: В Дружковке пересчитывают голоса

В Дружковке (Донецкая обл.) происходит пересчет бюллетеней на 11 участках. Об этом сообщает Гражданская сеть «Опора».

Как пояснил председатель Дружковской городской территориальной комиссии Геннадий Поворознюк, ошибки были допущены участковыми комиссиями.

«Уже третий день происходит исправление ошибок, которые были допущены на УИК. Поэтому мы вынуждены взять эту функцию на себя, потому что в протоколе и контейнере, в котором упакована избирательная документация, невозможно установить правильность данных, теперь вместе с участками мы пересчитываем, находим ошибки, после чего вносим в новый протокол», – рассказал Поворознюк.

Председатель комиссии также отметил, что в день голосования ему пришлось лично выезжать на одну из участковых комиссий по поводу того, что наблюдатели от одной из политических сил блокировали работу комиссии, решение вопроса происходило непосредственно на месте происшествия.

Отдельно он отметил, что главной проблемой стала недостаточная подготовка членов участковых комиссий.

Ранее сообщалось, что в день выборов 25 октября по всей Украине были зафиксированы тысячи нарушений, и почти 300 из них – в Донецкой области.