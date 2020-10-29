Доплаты к пенсиям пожилым людям начислят автоматически, – Пенсионный фонд

Доплаты к пенсиям пожилым людям будут начислять в автоматическом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Кабинетом министров Украины было принято постановление от 1 апреля 2020 года № 251 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году».

Указанным постановлением пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и более, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом доплат к пенсиям, установленным законодательством) был менее размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для исчисления пенсии за 2019 год (9 205,19 грн), на период с 1 апреля 2020 года по 28 февраля 2021 года установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 грн в пределах указанного размера.

В сентябре 2020 года правительством Украины принято решение, что пенсионерам старше 80 лет будет продлена и пенсионерам, которым исполнилось 75 лет, будет установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 сентября 2020 № 849 «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем».

С 1 марта 2021 года будет продлена выплата ежемесячной компенсационной выплаты в размере 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом доплат к пенсиям, установленных законодательством) не достигает размера средней заработной платы, что учитывается для исчисления пенсии за 2020 год.

Пенсию в размере 2 600 гривен получат пенсионеры (при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа), размер пенсии которых с учетом этой выплаты не достигает 2 600 гривен.

Также указанным постановлением с 1 июля 2021 года установлена ​​ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен лицам, которым исполнилось 75 лет, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы, что учитывается для исчисления пенсии 2020 года.

Пенсию в размере 2 500 грн получат пенсионеры (при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа), размер пенсии у которых с учетом этой выплаты не достигает 2 500 гривен.

Ежемесячная компенсационная выплата по достижению лицом 75/80-летнего возраста устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста. Все запланированные правительством перерасчеты пенсий органами Пенсионного фонда Украины будут проведены вовремя в автоматическом режиме без личного обращения пенсионеров.