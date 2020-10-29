Нужно распломбировать задвижки: В Краматорске треть жилых домов получат отопление после 1 ноября

В Краматорске треть жилых домов получат отопление после 1 ноября. О ситуации с началом отопительного сезона в городе рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко.

«Краматорск отличается от других городов Донецкой области тем, что в Краматорске есть три отдельные теплосети, три отдельных поставщика тепла», – отметил он.

По словам Гончаренко, в соответствии с температурными прогнозами и с учетом инерции тепловых сетей, отопительный сезон в этом году решили начать 27 октября. Два поставщика уже начали подавать тепло – статистику по подключению зданий в департаменте собирают ежедневно.

«Сейчас занимается вопросом пуска газа по областному коммунальному предприятию "Донецктеплокоммунэнерго"», – сообщил он.

Сергей Гончаренко уточнил, что 27 октября начался запуск котельных и подача теплоносителя. «Планируем, что уже до конца этой недели в городе Краматорск везде будет тепло, кроме "Донецктеплокоммунэнерго" – это где-то 35% жилых домов. Это предприятие начнет отопительный сезон с воскресенья, 1 ноября», – сообщил он.

Директор департамента ЖКХ пояснил, что это предприятие отапливает большое количество зданий по области, и есть «определенные технические проблемы, такие как количество инспекторов, которые должны прийти распломбировать задвижки, приборы учета». «Фактически, идет определенный график открытия задвижек, опломбирований», – рассказал Гончаренко.

«"Донецктеплокоммунэнерго" – это 189 котельных, это 3 500 людей. Это огромный механизм, на запуск которого нужно определенное время. И эта работа уже начата», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Громадського радіо»