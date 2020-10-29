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Донетчина: Полиция расследует исчезновение списков избирателей в Никольском

29.10.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Никольском (Донецкая обл.) после передачи из помещения для хранения избирательной документации в территориальную избирательную комиссию исчезли списки избирателей. Начато досудебное расследование, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

«В полицию поступило заявление от председателя Никольской территориальной избирательной комиссии о том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий было обнаружено отсутствие "вытягов", уточненных списков избирателей и предварительного списка», – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины («Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей»).

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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