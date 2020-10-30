Будьте человечнее: В «ДНР» обсуждают заблокированные КПП на линии разграничения

В «ДНР» многие люди возмущены тем, что «республика» длительное время создавала и создает препятствия, блокируя выезд на подконтрольную украинским властям территорию через КПП и в «ЛНР».

В местных пабликах в соцсетях – сотни комментариев на эту тему. «Сколько можно издеваться над людьми! Дорогая республика! Откройте эти границы ДНР с Украиной! Почему с Россией открыты, а с Украиной закрыты! Целыми годами не видимся с родственниками! Мы все как в тюрьме, просто крик души! Через РФ могут выехать все, а заехать только с ДНР-пропиской! Если коронавирус, закройте и с РФ границу! Либо открывайте все! У многих там родственники! Старенькие бабушки и дедушки, мамы и папы! Если вы не видели смысла ужесточать режим с этим вирусом, откройте эти чертовы границы!», – возмущается дончанин в одном из постов.

Местные жители пишут о том, что «линию партии надо поддерживать» и о том, что подобную точку зрения опасно высказывать: «Автор бессмертный… Поддержкой заручиться надо было, прежде чем посты строчить… А на подвал если попадешь за такие резкие в адрес власти слова».

При этом есть дончане, которые активно поддерживают автора: «Ув. автор, все очень просто. В нашей республике к власти дорвались воры, жулики и мошенники. Все понимают, какая цель у этого контингента (руководства): успеть спиз***ь как можно больше, пока сидят у народной кормушки. Им плевать на ваши проблемы и слезы… Как будто негодяи сейчас прочтут и сделают лучше: границы откроют, экономику поднимут, комендантский час уберут. Ага... Люди, да им пофиг вообще на наши проблемы. Вы просто написали – думаете, кто-то из великих ДНР прочтут? Наивные… Потому что в правительстве му***ы… Ребятушки, вроде все большие, а не понимаете – бизнес».

У многих местных жителей на подконтрольной территории – родственники:

Ольга: «Автор прав на 100%, у меня родная сестра в Украине! Общение по скайпу и все время слезы и горечь на душе от того, что нельзя обнять, прижаться к родному человеку! Жесть, конечно»;

Леха: «Нас в Украину никогда не пустят...»;

Анюта: «Крч, против Украины топят только невыездные обиженки… Я за родственные связи и за открытие границ»;

Наталия: «Над нами будут издеваться, пока не уедем отсюда или не сдохнем. На это и рассчитано»;

Анжела: «Много историй таких. Здесь старики и инвалиды, а дети-внуки на большой земле: или в Украине, или в РФ. Забрать их нет возможности, находиться постоянно тут тоже нет возможности. И мотаются люди среднего возраста между двух огней. А сейчас вообще устроили беспредел. Это будет иметь плохие далеко идущие последствия для этого региона».

Есть и те, кто настроен решительно против:

«Ташкент»: «Границу нужно открыть только в одну сторону, без права возвращения»;

«Швед»: «В чем проблема, поезжай в Украину навсегда и не морочь людям голову, по родне он соскучился, где ты был в 14-15-м годах, когда обстрелы шли, я бы навсегда закрыл границы»;

«Злая»: «В чем проблема? Забирайте своих родственников, тем более престарелых, сюда! Досматривайте, ухаживайте! Целуйтесь и обнимайтесь! Чего вы ноете».

Люди поднимают вопрос о том, что на подконтрольную украинской власти территорию можно проехать через РФ:

Елена: «Я не могу понять, в чем проблемы, кто сильно скучает за родственниками, можно проехать через РФ»;

Диана: «Почему я должна ехать в Украину, которая рядом, больше суток? Делать дорогой загран! Отвалить на проезд почти 10 тыс. грн? Почему? Когда я за час раньше могла доехать до родных!»;

Амина: «С тутошними зарплатами в соседний город многим выехать не за какой»;

Елена: «А если средства не позволяют через РФ ехать или документы им не такие. Да и вообще, почему люди сутки, а то и больше должны ехать всего-то 60 км (например)»;

Ирина: «А для чего границы с Украиной открывать? Накроются тогда бизнес-поездки через Россию. Это же тааакие баблищи – кто откажется»;

Анжела: «Сравнивала 5 тыс. гривен в оба конца, как в Париж и обратно, в Тель-Авив в оба конца… У меня дача в Святогорске, зачем мне 1000 км до нее ехать?».

Пишут жители Донецка и по «коронавирусной» теме:

Ирина: «Мне бы твои проблемы, не видится он с родственниками в Украине… При такой эпидемии вообще куда-то переться, будь то Украина или Россия, на том свете быстрее все встретитесь. И пусть подольше не открывают. В Украине заявили, что треть выехавших из ДНР и ЛНР из-за войны вернулись обратно на Донбасс, а это 500 000 человек. А мы думаем, откуда у нас сразу столько заразы?»;

Алекс: «Неужели непонятно, там заразные люди, а в России – здоровые!».

Также люди отмечают, что открытым остается вопрос с украинскими пенсиями, которые сейчас не могут получить пенсионеры, проживающие на неподконтрольной территории. Большинство высказывают сочувствие к пенсионерам, отмечая, что и они так же, как и те, у кого родственники на подконтрольной территории, пострадали от закрытия линии разграничения.

«Будьте человечнее! Разве можно с такой агрессией даже в соцсетях обсуждать эти острые вопросы», – резюмирует дончанка.