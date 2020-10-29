Медикам Каменки-Бугской передали аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК

28 октября Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали Центральной районной больнице Каменки-Бугской (Львовская область) аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса производства Франции. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

«В Украине много замечательных врачей, но зачастую спасти пациентов с тяжелыми осложнениями могут только современные аппараты ИВЛ. До начала пандемии во многих больницах Украины их просто не было. Ринат Ахметов выделил на помощь стране 300 миллионов гривен. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины. Ключевым элементом помощи стала закупка 204 аппаратов ИВЛ высокого класса. Почти 160 единиц оборудования уже переданы медикам в опорных больницах 12 регионов Украины», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Генеральный директор ДТЭК «Западэнерго» Олег Таращук рассказал о масштабах помощи, которая оказывается региону в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине».

«В этом году мы передали на нужды области 35 тысяч экспресс-тестов для диагностики вируса и защитные костюмы для медицинских работников. Львовская область получила 21 аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК. Сегодня мы передаем уже четвертый аппарат ИВЛ Каменка-Бугской больнице», – отметил Олег Таращук.

Главный врач Каменка-Бугской центральной районной больницы Роман Кучерепа поблагодарил Фонд Рината Ахметова и ДТЭК за поддержку.

«На Львовщине ситуация с коронавирусом ухудшилась, в частности наш Каменка-Бугский район находится в оранжевой зоне. Поддержка наших медиков в этих условиях очень важна. Сегодня в который раз появился повод поблагодарить социально ответственный бизнес за хорошие партнерские и продолжительные отношения. Благодарим за четвертый аппарат ИВЛ. Эти аппараты – важный вклад в развитие инфраструктуры нашей больницы» – сказала председатель Каменка-Бугской районной государственной администрации Кристина Замула.

В пресс-службе Фонда отметили, что с начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – напомнили в Фонде.