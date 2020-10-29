Дичь полнейшая: Сужается возможность попасть в «ДНР» даже через Россию

«ДНР» максимально закрыла свои «границы». До сих пор попасть сюда из «ЛНР» просто невозможно. С подконтрольной Украине территории практически невозможно. Ранее действовал широкий коридор в «ДНР» через Россию, но и эти возможности сужаются. Причем «ДНР» свои действия объясняет предотвращением распространения коронавируса, но по факту это «республике» не помогло, и она сейчас захлебывается в очередной «ковид»-волне. Об этом рассказал один из основателей «ДНР», глава «народного совета ДНР» (2014-2015 гг.) Андрей Пургин.

Прибытие с подконтрольной Украине территории сейчас возможно напрямую только через «республиканский» контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который открывают лишь по понедельникам и пятницам. Но пропуск осуществляют (как на въезд в «ДНР», так и на выезд) исключительно по спискам, попасть в которые фактически невозможно. Документы в список подаются через штаб «Здоровое движение» общественной организации «Донецкая республика».

«Визу в Америку получить проще, чем разрешение этого штаба. Это все вне рамок закона. Это общественная организация, которая решает – можно или нельзя, которая заставляет подписывать документы, что [при выезде из ДНР] вы обязуетесь не возвращаться. Это дичь полнейшая. Это какие-то 1933-36 годы Германии», – возмущается Пургин.

В итоге, люди неделями, месяцами жили на украинских КПВВ, чтобы дождаться разрешения проехать в «ДНР». «И так получаются все эти ужасы, когда чья-то мама 2 недели живет на КПВВ в районе пункта пропуска "Еленовка", потому что ее сюда не пускают. Мужчина в районе пункта пропуска "Александровка", который умер, не дождавшись разрешения. Все эти ужасы есть. И это замечательная картинка для украинской стороны», – продолжает «республиканец».

Сейчас в «ДНР» впускают (вне зависимости, каким путем вы направляетесь) исключительно с местной пропиской. «Власти» утверждают, что можно прибыть при наличии подтверждающих документов о необходимости лечения, на обучение в «республике». Но в разрешительные списки даже по таким причинам очень трудно попасть.

Поэтому в течение лета действовал широкий коридор приезда в «ДНР» с подконтрольной Украине территории через Россию. «Да, была определенная дыра через Россию, которая тоже сужается. И на сегодняшний день даже через Россию проехать очень сложно. Потому что без прописки на нашей территории вас не впустят не российские пограничники, ни наши», – говорит Пургин.

Но к «республиканским» ограничениям в октябре добавились требования самой России. Теперь из Украину в Россию не пропускают людей с украинским внутренним ID-паспортом и «витягом» к нему, который подтверждает прописку на неподконтрольной части Донбасса.

«Украина массово выдает пластиковые ID-паспорта, которые на сегодняшний день не являются поводом для пропуска. Россия не может считывать информацию с этого паспорта. У нас тоже нет механизма их распознавания. И получается, что здесь теперь действуют только загранпаспорт. Но в загранпаспорте не указывается прописка – и как вы докажете, что вы сюда едете? Замкнутый круг», – поясняет Пургин.

Из-за отсутствия этой прописки в «ДНР» не впускают даже граждан «братской» России.

Кроме того, в прессе сейчас поднялась волна о гражданах России, которые годами сидят в СИЗО и тюрьмах «ДНР». И «вытянуть» их оттуда невозможно, т.к. за эти годы накопилась масса проблем, связанных с россиянами в «ДНР». И Россия в этой связи также хочет защитить своих граждан и не выпускает со своей территории в «республику». С российскими паспортами из РФ могут выехать только жители «ДНР» при наличии у них «паспорта ДНР».

«Россия работает только со своим населением. И если у вас нет паспорта ДНР или нет бумаги, которая объясняет, зачем вам нужно попасть на территорию ДНР, вас с российским паспортом в ДНР не пустят. Даже если вы едете на рейсовом автобусе. Из него высадят именно российские пограничники. Потому что у нас нет консульской поддержки, запрещены российские адвокаты. И поэтому Российская Федерация поступает вот таким образом», – поясняет Андрей Пургин.

Однако того же российского певца Григория Лепса для проведения концерта в Донецке выпустили из РФ, певицу Юлию Чичерину для получения «паспорта ДНР» тоже. В «республике» в период карантина проводят фестивали с участием россиян, приезжал московский цирк. «Просто если будут бумаги, подтверждающие необходимость приезда, то вас пропустят», – объяснил это Пургин.

Но обычным людям даже с «бумагами» проехать сложно. «Например, на то же самое лечение вас пропустит и Российская Федерация, и ДНР. Хотя среди простых людей огромное количество коллизий, не впущенных людей. Вой стоит до небес, вой стоит месяцами. Никто на это не обращает никакого внимания. И для всех пересекающих каждый раз ситуация – это лотерея. Может получиться, может не получиться... И получается замкнутый круг, при котором даже те люди, которые едут через Россию, – это то еще "спортлото"», – констатировал «республиканец».

Более того «ДНР» еще весной закрыла «границу» с соседней «ЛНР», не открывает до сих пор, в обе стороны. До 15 ноября в «ЛНР» активно действовал пункт пропуска на линии разграничения: КПП в районе Станицы Луганской работал ежедневно, ограничения у «ЛНР» для пересечения линии разграничения минимальны (никаких списков, выпускают из «республики» всех желающих). Поэтому первоначально из «ДНР» хлынул поток желающих попасть на свободную часть Украины через «ЛНР». Поэтому сначала «ДНР» закрыла «границу», чтобы не допустить массового выезда из «республики» (здесь свою роль играет и коррупционная составляющая, т.к. тогда финансы пересекающих достанутся «ЛНР»). Сейчас же при второй волне коронавируса «границы» не открывают уже из-за критической эпидемиологической ситуации в обеих «республиках».

Но если ранее перевозчики из Донецка в Луганск возили объездными дорогами, минуя блокпосты, то сейчас со стороны «ДНР» и это направление прикрыто.

«С Луганском закрытие жесточайшее. Но из Луганска в Донецк даже через Россию не попасть. Потому что вас никак не пустят в Донецк с луганской пропиской. Если вы выедете из Луганска даже через Россию, то российские пограничники вас пропустят. Не пропустят именно наши пограничники, потому что у вас нет нашей прописки», – пояснил Пургин.

«У меня есть парень, который живет и работает в Донецке, но у него паспорт ЛНР. Ему сейчас крайне необходимо выехать в Россию. Но он не может выехать из ДНР, потому что его обратно к нам не впустят, т.к. паспорт ЛНР», – добавил он.

Пургин напомнил, что «власти ДНР» объясняли изоляцию именно борьбой с коронавирусом. И они надеялись, что только такими мерами и ограничатся. Но осенью «республику» не «пронесло».

«Мы находимся на сегодняшний день в изоляции – это так. Перемещения очень сильно затруднены. Самое интересное, что все это начиная с весны запрещали под предлогом ковида. Но все равно ковид к нам пришел, и выяснилось, что никто из нашей власти его не ожидал. Они думали, что мы "пролетим", как весной. Да, действительно, тогда мы отделались очень и очень легким испугом. Фактически у нас были единичные случаи, потому что закрытая территория, люди мало перемещаются, много населения в возрасте – т.е. не настолько мобильного, которые ходят в кафе, бары, дискотеки. И весенний ковид Донбасс не увидел совсем. Но, к сожалению, вторая волна нас накрыла с головой. У нас сейчас события похожи на московские – наверное, каждый третий у нас заразился, переболел это точно. Ковид таки пришел, и оказалось, что никто вообще не готовился, ДНР не готова совсем. Ни стратегически, ни планово, никак! Все идет в авральном неподготовленном режиме», – заключил «республиканец».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube