«Восток-Экспо 2020»: Стартовала онлайн-выставка малого и среднего бизнеса Донбасса

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине и Министерство цифровой трансформации запустили «Восток-Экспо 2020» – онлайн-выставку микро-, малых и средних предприятий из Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Онлайн-выставка работает на сайте «Восток-Экспо» и на государственном портале для поддержки предпринимательства «Дія. Бізнес».

«В этом году традиционное мероприятие ПРООН впервые состоится онлайн и будет работать в таком формате и в дальнейшем. В интерактивном онлайн-формате общественность может ознакомиться с профилями около 170 предпринимателей из разных уголков востока Украины. В каждом профиле содержится краткая информация о компании, фотоматериалы, короткое видео с презентацией предприятия и контакты для заказа продукции», – говорится в анонсе выставки.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила, что создание платформы для онлайн-выставок является реакцией на карантин для бизнеса.

«Невозможно действовать так же, как в докоронавирусный период. Нужно адаптироваться к новым реалиям, реагировать на глобальные вызовы, быстро меняться и трансформироваться. Прежде всего, следует использовать активнее цифровые решения, применять цифровые инструменты, не бояться переходить на новые форматы коммуникации. Наша интерактивная платформа для онлайн-выставок на сайте "Дія. Бізнес" – это прекрасная возможность для предпринимателей, чтобы их услышали и увидели, ознакомились поближе с их продукцией или услугами», – заявила Валерия Ионан.

Руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Штефан Шльойнинг сказал, что усиление конкурентоспособности украинских малых и средних предприятий является приоритетом для сотрудничества ЕС и Украины.

«Мы верим, что сильный МСП сектор будет способствовать диверсификации экономики Украины и усилению ее устойчивости к кризисам и труда. Экономическое развитие и поддержка малых и средних предприятий продолжает оставаться определяющим направлением нашей деятельности на востоке Украины и в Приазовье. "Восток-Экспо 2020" – это очередной мощный результат наших совместно приложенных усилий для продвижения местного бизнеса и укрепления экономики», – отметил Штефан Шльойнинг.

Предприниматели из разных уголков востока Украины представили свою продукцию онлайн – от домашних сладостей и текстиля в химической промышленности и ИТ-разработок. В рамках выставки «Восток-Экспо 2020» 65 предпринимателей уже успели приобщиться к онлайн В2В встречам с новыми потенциальным клиентами и партнерами по всей Украине и из-за рубежа.

Разработка и запуск онлайн-платформы осуществлялись совместно Министерством цифровой трансформации и ПРООН в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза, правительств Дании, Польши, Японии и Посольства США в Украине, и в партнерстве с Донецкой, Запорожской и Луганской областными государственными администрациями, Донецкой областной торгово-промышленной палатой и торгово-промышленной палатой Украины.