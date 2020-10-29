Разъяснения «Ощадбанка»: Можно ли по доверенности получить карты пенсионеров с неподконтрольного Донбасса

В «Ощадбанке» по доверенности можно получить лишь платежную банковскую карту. На электронные пенсионные удостоверения эта норма не распространяется. Об этом сообщили в колл-центре «Ощадбанка».

Так, Елена с пожилыми родителями проживает в неподконтрольном украинской власти Донецке. Родители на подконтрольной территории оформлены как внутренне перемещенные лица и приписаны к городу Волноваха, поэтому получают украинскую пенсию. Для этого как и все переселенцы они ранее получили платежную карту «Ощадбанка».

У родителей в период карантина закончился срок действия карт, их банк перевыпустил автоматически и они ожидают пенсионеров в отделении «Ощадбанка» в Волновахе. Но линия разграничения закрыта, а везти двух 80-летних стариков через Россию в Волноваху невозможно из-за их физического состояния.

В этой связи Елена интересуется: «Сейчас появилась информация, что жители неподконтрольной территории могут забрать выпущенные карточки по доверенности, заверенной нотариально Украиной. Я позвонила в отделение банка в г. Волноваха. Мне ответили, что т. к. они находятся в прифронтовой зоне, то по доверенности забрать нельзя, только лично. Вопрос: они правы? Или я все-таки могу забрать карточки по доверенности? Везти своих родителей, которым больше 80 лет, через Россию очень тяжело. Если все-таки я могу получить карточки по доверенности, то что ответить работникам отделения банка при отказе?».

В колл-центре «Ощадбанка» обратили внимание, что по доверенности можно получить лишь платежные банковские карты, ограничений для прифронтовых зон нет. «Карту действительно могут выдать по нотариально заверенной доверенности, исключения для прифронтовых зон нет. При этом в тексте доверенности необходимо указать полномочия на получение основной карты, выпущенной на имя владельца счета. Хотим отметить, что не выдается по доверенности электронное пенсионное удостоверение», – пояснили в колл-центре.

Как сообщалось ранее, первые электронные пенсионные удостоверения (карты «Ощадбанка») начали выпускать в 2016 году, их действие рассчитано на 3 года, поэтому сроки действия этих карт заканчиваются. Но из-за карантина «Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц (в т.ч. ЭПУ) до 1 января 2021 года. Новые карты ожидают переселенцев в отделении. Но если у ВПЛ нет возможности забрать их, то переселенец может и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 января.

В «Ощадбанке» подчеркнули, что продление срока действия просроченных карт до 1 января касается исключительно внутренне перемещенных лиц. Во всех остальных случаях, карта будет неактивна после окончания срока ее действия.