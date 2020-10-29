Цены и нюансы: Украинцы массово скупают кислородные концентраторы для дома (Видео)

Из-за увеличения количества больных коронавирусом среди украинцев растет беспокойство – хватит ли в клиниках кислородных концентраторов на всех. Многие планируют установить аппарат дома для собственного спокойствия. Спрос на кислородные концентраторы действительно большой, несмотря на высокую цену устройства.

В Украине уже появились благотворительные организации, которые концентраторы выдают временно. Встречаются волонтеры и с наглостью: приборы требуют люди без особых показаний к этому, благотворителям предлагают даже взятки и оплату.

Концентратор – это аппарат, который фильтрует воздух от атомов азота. И таким образом пациент через канюлю или маску самостоятельно вдыхает чистый кислород. «Их разделяют на подвиды лишь по уровню подачи кислорода. То есть объем в 5 литров, 10, 16, 20… В целом, больному коронавирусом, у которого развилась кислородная недостаточность, в среднем прибор нужен от 10 литров», – объясняет инфекционист Ольга Кобевко.

Именно благодаря кислородным концентраторам снизилась смертность от коронавируса. В начале же пандемии таких больных массово подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – это когда кислород человеку подают через специальную трубку прямо до трахеи. В результате, умирали почти 80% таких пациентов. Теперь до искусственной вентиляции стараются не доводить.

«Подключают к ИВЛ, в основном, тех, кто находится уже в реанимации, в палатах интенсивной терапии. То есть это уже крайне тяжелые пациенты», – говорит Кобевко.

Но главное преимущество – кислородные концентраторы можно использовать в домашних условиях. В интернете уже немало объявлений о сдаче в аренду приборов. Цены – от 1500 грн в месяц. Спрос – огромный. «Арендодатели» констатируют – аппаратов практически уже нет:

«В аренду у нас сейчас ничего нет, все разобрали»;

«Сдаем в аренду. Но только в ноябре ближайшее. Разобрали все абсолютно».

В специализированных магазинах тоже ажиотаж. Аппараты продают по предварительной записи. «Спрос увеличился в два раза. А если сравнивать лето и осень – то в 5 раз вырос. Сейчас самый активный спрос. Товар идет, в основном, под заказ, потому что все склады пустые», – говорит менеджер по продаже оборудования Алексей Павлов.

И это при том, что кислородные концентраторы не дешевые – агрегат на 5 литров стоит от 28 тыс. грн. Кто не стеснен в средствах, выбирает портативные модели весом в 2 килограмма. С ним можно ходить по квартире. Но стоит такой прибор – от 120 тыс. грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»