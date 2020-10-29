Теперь через Крым: Появились новые варианты проезда из Украины в «Л-ДНР»

Из-за карантина и практически не работающих КПВВ в сети активизировались перевозчики, предлагающие другие варианты попадания в «Л-ДНР». Уже известный ранее – через Россию и новый – из Киева через Крым, передают «Свои.city».

Перевозчик Сергей предлагает услуги по проезду через Крым. По его словам, для попадания таким путем в «Л-ДНР» понадобится:

для въезда через Крым достаточно внутреннего украинского паспорта;

никаких отметок на границе не ставят.

проезд из Киева до Донецка займет примерно 36 часов;

цена вопроса (в один конец) – 5 000 грн;

маршрут из Крыма идет – через Крымский (Керченский) мост;

отправление из Киева – только по пятницам.

Также «фирма» предлагает другой вариант – через Россию. Сергей описывает его особенности:

нужен загранпаспорт и внутренний украинский паспорт-книжечка с пропиской на неподконтрольной Украине территории Донбасса (либо же иной «документ» о прописке в «Л-ДНР»).

проезд из Киева до Донецка займет 24-26 часов;

цена вопроса – 2 500 грн (если вы согласны пешком проходить зону между украинской и российской границами) и 3 000 грн (если не хотите идти пешком);

отправление из Киева ежедневно.

Согласно украинскому законодательству, оба этих маршрута незаконны, т.к. предполагают незаконное пересечение части границы, которая временно не контролируется властями Украины.

В Госпогранслужбе предупреждают, что «нарушение порядка въезда на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым и в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 УК Украины) и административную (ст.204-1 и ст.204-2 КУоАП) ответственность».

За нарушение выписывается штраф в размере от 1700 до 5100 грн. Если это не первое нарушение такого рода за год, либо вы перемещались все это время не один, а вместе с «группой лиц» – штраф 8500 грн. Либо же дело могут передать в суд.

Кроме того, с октября со стороны России установились новые требования к документам при пересечении временно неконтролируемой украинской властью части границы. Пограничники РФ пропускают только по украинским паспортам-«книжечкам» с указанной регистрацией на неподконтрольном Донбассе, или «паспортам» от «Л-ДНР». Теперь российские пограничники больше не пропускают жителей по украинским ID-паспортам и адресным справкам, а также не принимают загранпаспорта украинского образца, т.к. в них не указана прописка.

«Насколько нам известно, Россия требует подтверждения, что человек проживает на территории ОРДЛО, поскольку в общем порядке украинцам сейчас въезд в РФ запрещен», – отметили в общественной организации «Донбасс SOS».

Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1700 – 5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.