Главному палачу подпольной тюрьмы Донецка сообщено о подозрении в преступлениях, – прокуратура

Руководителю и главному палачу подпольной тюрьмы «Изоляция», действующей в неподконтрольной украинской власти Донецке, заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году по указанию 30-летнего жителя Макеевки вооруженные представители «министерства государственной безопасности ДНР» в Донецке захватили территорию бывшего завода изоляционных материалов.

Под руководством подозреваемого на захваченном предприятии была создана «пыточная база», где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных во время проведения АТО / ООС.

«Незаконно заключенных граждан часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду», – говорится в сообщении.

В результате, в отношении руководителя тюрьмы «Изоляция» открыты уголовные дела по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 258-3 – создание террористической группы или террористической организации;

ч. 1 ст. 260 – создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 149 – торговля людьми.

«Досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг потерпевших лиц, а также других участников НВФ РФ, причастных к совершению указанных преступлений», – заключили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, главным палачом тюрьмы «Изоляция» мужчина по кличке «Палыч». В 2014 году ему действительно было 30 лет, но ранее в СМИ считалось, что он являлся жителем Донецка. «Палыч» запомнился бывшим пленным особой жестокостью – насиловал, унижал, бил и жестоко пытал заключенных. «Палыч» руководил «Изоляцией» до февраля 2018 года, после очередного избиения одного из заключенных его отстранили. О последующей судьбе палача в «ДНР» ходят разные слухи.