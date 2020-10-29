Для школы олимпийского резерва из Донецка: В Лимане возводят современный комплекс для велосипедистов (Фото)

В Лимане (Донецкая обл.) продолжается строительство современного велоспортивного комплекса. О ходе работ сообщает Донецкая облгосадминистрация.

На сегодняшний день уже возведено 3-этажное здание общежития для спортсменов, идет установка крыши.

В здании продолжают монтаж внутренних коммуникаций (канализация, отопление), кладку перегородок, бетонирование пола. Параллельно возводят котельную для газового отопления.

Одновременно завершено строительство стартовой рампы трека BMX из блоков ФБС высотой 5 метров, происходит монтаж армокаркасов монолитного пояса рампы, устройство фундамента конструкции металлического пандуса, формирование трассы для тренировок и соревнований – здесь будет 3 виража и 4 прямых трассы.

«За три месяца, в течение которых продолжается строительство областного комплекса по велоспорту, наблюдаем хороший темп. Должны четко придерживаться ранее утвержденного графика работ, чтобы до конца 2020 года выйти на определенный промежуточный этап возведения объекта и в первой половине 2021 уже пригласить спортсменов на тренировки», – отметил заместитель главы ДонОГА Вадим Филашкин, который сегодня, 29 октября, посетил строительную площадку.

Проект финансируется за счет областного бюджета. Он направлен на восстановление полноценной деятельности после перемещения из Донецка в Лиман областной специализированной Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту.

Ожидается, что новый велотрек позволит готовить в дисциплине «ВМХ racing» спортсменов с 8 лет.