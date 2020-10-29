Будет новая формула: После карантина субсидии отменят всем (Видео)

В Украине получателей льгот будет проверять по-новому. Субсидии – урежут, а контроль усилят. В этом году уже несколько раз сокращали выплаты на компенсацию оплаты услуг ЖКХ. А после завершения карантина – льготу урежут вообще всем, т.к. изменится формула ее начисления.

Сейчас в управления соцзащиты населения – очереди. С началом отопительного сезона люди хотят оформить субсидию.

Если льгота была начислена ранее, то в УТСЗН приходить не нужно – ее продлят автоматически. Такие в этом году новации из-за карантина. «Должны приходить только граждане, которые обращаются впервые. И те граждане, у которых произошли изменения в составе семьи, или было приобретение товара суммой свыше 50 тыс. грн. Кроме того, граждане у нас забывают указать, что у них где-то есть собственность, что они купили автомобиль или дом», – комментирует начальник управления льгот Департамента соцполитики Киевской горгосадминистрации Максим Бученко.

И чтобы украинцы не забывали указывать о своих приобретениях, сотрудники будут тщательно их проверять.

Например, представители соцслужбы посетили киевлянку Людмилу Макаренко. «Приходили, проверяли. Потому что у меня прописан сын, но не живет со мной. Пришли, посмотрели. Не предупреждали, когда придут. Пришли – видят, нет его. И все, проблем не было», – рассказывает женщина.

И пока сверяли поданные Людмилой данные в реестрах, первую помощь по субсидии пенсионерка уже получила. Если бы у нее выявили нарушения, то деньги потребовали бы вернуть.

А вот с нового года правила будут новыми: сначала проверят, а потом уже дадут субсидию.

«На следующий отопительный сезон 2021-22 годов они будут подавать документы снова. И тогда уже будет проводиться проверка по факту – может он получать субсидию или нет», – рассказал заместитель министра финансов Денис Улютин.

В этом году в госбюджете уже несколько раз сокращали выплаты на субсидии. Сначала в бюджет заложили 47 млрд грн, затем сократили до 39 млрд грн. А на днях еще уменьшили – до 37 млрд грн. «В бюджете 2021 года на субсидии предусмотрено более 36 миллиардов. Это такая же сумма, как в этом году. Почему мы считаем, что этой суммы будет достаточно? Во-первых, будет увеличена минимальная заработанная плата, и тем самым уменьшится число людей, нуждающихся в субсидиях. Во-вторых, мы не ожидаем увеличения коммунальных платежей», – пояснил Денис Улютин.

Но после завершения карантина льготу урежут всем – потому что должна измениться формула ее начисления. Если сейчас для получения субсидии нужно, чтобы коммунальные платежи превышали 20% дохода семьи, то со следующего года это будет уже 15%. «Эти 15% граждане могут оплачивать самостоятельно за услуги ЖКХ», – считает представитель КГГА Максим Бученко.

Не отразится уменьшение выплат на тех субсидиантах, которые уже сейчас оформили помощь. Даже если карантин закончится раньше, чем нынешний отопительный сезон.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»