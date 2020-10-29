Без лекарств и в постоянных очередях: Как спасаются от коронавируса жители Донецка

На неподконтрольной Украине части Донбасса разный подход к COVID-19: если «ДНР» признает проблему и идет путем предупреждения и устрашения людей, то «ЛНР» не произносит вслух слово «ковид» уже полгода, называя его иносказательно «инфекцией нового типа». Но и в Донецке, и в Луганске поставленных диагнозов крайне мало: не хватает тестов. Большинство людей лечатся по симптомам, передает «Радио Свобода».

Ангелина (имя изменено в целях безопасности) из Донецка несколько недель назад почувствовала недомогание, к вечеру сильно разболелась голова. «Обезболивающие не помогло. На следующий день к головной боли добавились сильная усталость и ломота в суставах. Через несколько дней температура поднялась выше 38 градусов», – говорит она.

Вызвать врача на дом не удавалось, и женщина дважды отстояла очередь к терапевту в поликлинике. К тому моменту у нее уже пропали вкус и обоняние. Участковый врач выписала антибиотики и поставила диагноз «вирусная инфекция».

На просьбы дать направление на тест и рентген легких врач поделилась, что «диагноз COVID-19 ставить нежелательно», следовательно – и направления на тест ждать не стоит. Но направление на рентген легких со скандалом Ангелина удалось получить.

Делать рентген пришлось в больнице Вишневского, где женщина просидела в очереди 6 часов, пока обследование проходили больные коронавирусом. По словам Ангелины, снимок ей не отдали, и даже не показали. У рентгенолога она получила лишь листок с заключением врача, что легкие чистые.

«Участковый врач выписала новые антибиотики, в поисках которых пришлось обойти 8 аптек, отстояв в очереди в каждую из них. Все это – с температурой», – говорит дончанка.

По поводу отсутствия теста и отказа врача прийти на дом женщина звонила на горячую линию «министерства здравоохранения ДНР»: там лишь сказали, что приняли звонок во внимание.

Вслед за Ангелиной заболел ее муж, однако у него болезнь протекает сложнее, чем у жены. История повторяется по второму кругу. Врача на дом вызвать невозможно, в поликлинику нужно идти самостоятельно.

И другие жители Донецка также сообщают, что невозможно попасть на прием к врачу, не выстояв многочасовую очередь. Бесплатных тестов практически нет. Мест в больницах не хватает.

В аптеках очереди и многих лекарств, даже простых, нет. Порой невозможно купить даже градусник. Люди скупают жаропонижающие препараты и антибиотики, независимо от того, есть у них симптомы или нет. Говорят – на всякий случай.

Своими наблюдениями поделился и Михаил из Донецка (имя изменено в целях безопасности).

«Больницы лечат – а насколько успешно, я не знаю. С тестами грустно, потому что они то появляются, то исчезают, а тестироваться люди хотят. Сейчас тестирует только больница Калинина, и платно: было 1600 руб., сейчас в районе 2000 рублей (816 грн по местному курсу валют, – ред.). Про бесплатные я не слышал, даже для медработников. Говорят, тех, кто тяжелый, везут в Торез, куда-то туда», – рассказывает мужчина.

Он отмечает, что в аптеках появились российские «противокоронавирусные» таблетки «Коронавир». «В России он стоит 11 тыс. руб., и их министры говорят, что больным он выдается бесплатно, а у нас – более 15 тыс. руб. (6 122 грн) за упаковку в аптеке… Такого, чтобы кто-то из знакомых принимал российскую вакцину, я не знаю. Ходят слухи, что сотрудников МЧС вакцинировали, но это все слухи. Если раньше в аптеках были лекарства – сейчас нет. Мало жаропонижающих, от кашля, АЦЦ практически нереально купить. Лекарства повышенного спроса типа нафтизина, парацетамола, которые здесь держались на низких ценах – сейчас эти цены просто "отпустили"», – констатирует Михаил.

Он подтверждает, что в магазинах теперь правила ужесточили: запрещен вход без масок. Хотя еще неделю назад продавцы обслуживали без них.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 29 октября в Украине COVID-19 заболели 370 417 человек (151 632 пациента – выздоровели, 6 868 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 9 179 случаев (выздоровели – 4 364 пациента, летальных случаев – 95), Луганской области – 3 482 случаев (выздоровели – 1 198 пациентов, летальных случаев – 69).

В «ДНР» – 6 433 случая коронавируса (выздоровели – 3 115 человек, летальных случаев – 508). В «ЛНР» – 1 511 случаев коронавируса (выздоровели –1 145 пациентов, летальных случаев – 72).