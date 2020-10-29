В сентябре жители Донетчины начали зарабатывать больше

В сентябре средняя номинальная заработная плата в Донецкой области составила 12981 грн. По сравнению с августом средний уровень оплаты труда увеличился на 2,5%, по сравнению с сентябрем 2019 года – на 9%. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Номинальная зарплата на Донетчине в сентябре превышала средний показатель по Украине (11 998 грн) на 8,2%. Регион традиционно держит второе место в стране: самым высоким уровень оплаты труда был в Киеве – 17 253 грн, самым низким – в Волынской области, где он составил 9 766 грн.

В сентябре в Донецкой области наиболее высокооплачиваемыми оказались работники:

машиностроения (19415 грн);

металлургического комплекса (16603 грн);

угольной промышленности (16266 грн);

сферы государственного управления (16244 грн);

финансовой и страховой деятельности (13515 грн);

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (13419 грн);

предприятий по производству химических веществ и химической продукции (13062 грн).

От 9,5 до 12,7 тыс. грн составила средняя зарплата работников:

торговли (12742 грн);

строительства (12727 грн);

транспорта (12084 грн);

пищевой промышленности (11560 грн);

сельского хозяйства (11403 грн);

образования (9518 грн).

Самым низким был средний уровень оплаты труда работников легкой промышленности (8878 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (8561 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 октября составила в области 818,6 млн грн, или 23% всех долгов по ее выплате в Украине (3560,9 млн грн).

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области – 471,7 млн грн, или 57,6% всех долгов по выплате зарплаты.