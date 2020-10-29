Пограничный забор – посреди улицы: Как поселок Меловое разделили на Украину и Россию

Поселок Меловое Луганской области – фактически самый восточный населенный пункт Украины. Он известен тем, что здесь прямо посреди улицы Дружбы Народов проходит граница между Украиной и Россией. Сразу за забором по данной улице – российское Чертково, передает «Радио Свобода».

Этот забор российские пограничники построили прямо посреди дороги осенью 2018 года. Жители Мелового говорят, что до последнего не верили, что он появится, ведь еще с советских времен привыкли, что граница здесь довольно условно.

«У них там что-то дешевле, что-то – у нас. Лекарства там дешевле. Ходили, общались, а теперь мы вообще отрезаны», – жалуется жительница одного из домов на улице Дружбы Народов Любовь Алексеевна.

Украинские пограничники на улице Дружбы Народов

«Этот участок забора занимает 2 километра и, конечно же, пограничники охраняют этот участок. Разъясняют, что это участок уже государственной границы и некоторые меры, которые были доступны ранее, жителям пока запрещены», – рассказывает помощник командира Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

С 19 октября Госпогранслужба Украины в целом по Луганской области запретила приближаться ближе, чем на 200 метров к российской границе. Официально – из-за увеличения случаев контрабанды. Что касается Мелового, то на улице Дружбы народов расстояние до забора нужно держать не менее 5-ти метров.

Виктор Иванович и Нина Васильевна живут в Меловом с 1975 года. Мужчина – россиянин, женщина – украинка. Говорят, что не хотят, чтобы улицу Дружбы Народов разделял забор. «Мы вообще дружно жили, работали кто где хотел. И забор не со стороны Украины, а со стороны России построили. Плохо, что теперь дети приезжают и никак не перейти, потому что дочь с внуком пускают, а зятя не пускают – уже не родственник», – рассказывают пенсионеры.