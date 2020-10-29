Не выплачивает долги: Правительство подвело «зеленых» энергетиков (Видео)

Украина может остаться с долгами и без света. Государство дало слово производителям «зеленой» электроэнергии снизить тариф за закупку киловатт, но при этом платить исправно. Энергокомпании пошли на компромисс, но деньги так и не видят, передает ТК «Украина».

Компания Сергей Евтушенко построила солнечную электростанцию в Киевской области. У них таких еще 9 таких по всей стране. Кроме производства электроэнергии энергетики делают комфортной жизнь и тех, кто живет рядом.

«Мы внимательно слушаем пожелания громады. Например, в последние разы мы покупали экскаваторы, тракторы. Также сделали проект освещения в городе, освещали мостовой переход», – рассказывает управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко.

И по такому принципу работает каждая «зеленая» энергокомпания в стране. На социальные проекты деньги они давать не обязаны, но по собственной инициативе пытаются быть хорошими соседями громадам. Хотя от государства деньги за свои киловатты получают единицы. Об этом говорилось на онлайн-дискуссии Энергетического Клуба.

«Мы видим негативную тенденцию. За август производителям "зеленой" энергии Гарантированный покупатель заплатил 100% – это действительно так. За сентябрь уже чуть больше 60%. За 20 дней октября – 7,5%», – констатирует руководитель практики энергетики Hillmont partners Татьяна Миленькая.

Общий долг – более 22 млрд грн. Его 40% страна должна отдать производителям до конца года.

Искать деньги уже начали депутаты. Разработали законопроект. Хотят, чтобы министерство финансов опубликовало ценные бумаги. Так называемые «облигации внутреннего государственного займа». Их купят банки, а государство получит деньги. Ими же и рассчитается с владельцами «зеленых» станций.

Эксперты говорят, что выигрывают все – и частные инвесторы, и даже государственные банки. «Когда задерживают оплату производителям, те вынуждены делать реструктуризацию по оплате кредитных средств государственным банкам. Как только производителям вернут средства, которые им задолжали, они сразу их вернут в государственные банки», – поясняет председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

Если государство по долгам вовремя не оплатит, то рискует потерять еще больше. «Если государство не обеспечивает выполнение законов в одной сфере, то оно может не обеспечить это и в другой сфере. И это будет очень негативно для инвесторов в целом для Украины. Ведь они финансируют основные наши отрасли – аграрные, промышленность», – отмечает управляющий партнер юридической фирмы Integrites Алексей Фелив.

И речь идет не только о потенциальных деньгах, которые Украина могла бы получить от инвесторов. Но и вполне реальных своих, которых может лишиться из-за многочисленных суды. «И есть повод ожидать выигрыш в этом суде, поскольку согласно действующему законодательству, производители в любом случае должны получать 100% выплат. Они имеют много шансов на выигрыш», – подчеркивает директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

Законопроект о размещении облигаций парламентский комитет по вопросам бюджета должен рассмотреть на следующей неделе. Таковы прогнозы депутатов, которые надеются, что тогда же документ и проголосуют.