С Украиной тоже: Беларусь закрыла границу со всеми, кроме России

Сегодня, 29 октября, Беларусь закрыла свои границы для прибывающих из Польши, Литвы, Латвии и Украины, передает белорусский «tut.by».

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», – подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси.

Под ограничения не подпадают:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;

члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту «Минск» функционирует без ограничений.

Всех желающих из Беларуси выпускают. Водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу на выезд. Водители ехать отказываются. Некоторые пассажиры ищут возможность продолжить поездку.

Как рассказывают очевидцы, первые заявления пограничников о закрытии на въезд появились сегодня около 15:30. Сначала такая информация появилась о переходах со стороны Польши, затем – со стороны Литвы, позже стало известно о Латвии и Украине.

Белорус, который находится на границе с украинской стороны на переходе «Новая Гута», сообщил, что в очереди было больше 10 машин, фура и пассажирский автобус с украинскими номерами. Его тоже не пропускали. «При этом из Беларуси машины выпускают без проблем. К собравшимся людям вышел представитель погранперехода. Он объяснил, что граница закрыта в связи с карантинными мероприятиями. Какими именно – не пояснил. Предлагал или ждать на границе, или возвращаться обратно в Украину», – говорит мужчина.

Позже люди начали сообщать, что белорусов из Украины все же начали впускать на родину.

На границе с Латвией водителей легкового транспорта пограничники предупреждают: «Выехать сможете, вернуться – нет». Два пункта пропуска на белорусско-латвийской границе работают только на выезд, въезд закрыт.

На КПП «Кузница» польская сторона сообщила, что «остановлено движение автобусов и автомобилей, фуры пускают. Из-за коронавируса. Как долго это все будет — неизвестно».

На КПП «Бобровники» поляки посоветовали «искать причину у белорусской стороны».

В пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе в страну впустили рейсовый автобус из Варшавы.

При этом воздушная граница открыта – самолеты прилетают в Минск и улетают.