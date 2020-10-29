Из «Л-ДНР» через Россию: Штрафы теперь выписывают всем, при неоплате – могут взыскать с пенсии

В пгт Меловое (Луганская обл.) работает одноименный автомобильный пункт пропуска в Россию. По данным пограничников каждый день его пересекают около 2 тысяч человек. В основном украинцы. Поток людей на 10% меньше, если сравнивать с прошлым годом, передает «Радио Свобода».

Среди въезжающих выделяются люди из «Л-ДНР». В связи с тем, что в Россию они выезжают из «республик» через неподконтрольную Украине часть границы, по прибытию в Меловое им выписывают штраф за незаконное пересечение границы. При первом нарушении – 1700 грн, а при следующем – уже 5100 грн. Ранее данные о нарушениях отправляли в суд, но с недавних пор пограничников обязали выписывать постановление сразу на границе.

«В среднем ежесуточно государственную границу Украины пересекает около 100 лиц, нарушающих порядок въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины», – рассказывает начальник отдела пограничной службы «Меловое» Владислав Волобуев.

«Дурдом какой, у меня даже слов нет. Я из Горловки через Мариновку в Российскую Федерацию, потом въехал сюда, потому что другого варианта просто нет сюда попасть, просто нет», – жалуется мужчина, который получил постановление об админнарушении и не захотел называть свое имя.

Жители «Л-ДНР» сейчас фактически изолированы от остальной Украины. На всей линии разграничения сейчас работает лишь один транспортный коридор: «республиканский» КПП «Еленовка» – украинский КПВВ «Новотроицкое». Но только «ДНР» открывает свой КПП лишь два раза в неделю, людей пропускают по специальным спискам, но попасть в них почти невозможно.

В Луганской области КПВВ «Станица Луганская» с 15 октября не работает из-за карантина по решению уже украинской стороны.

Ежедневно пограничники в Меловом штрафуют около 100 человек из «Л-ДНР»

Кроме штрафов еще одно неудобство для людей – дорога через Россию в Украину гораздо длиннее. Девушка едет из Луганска в Мариуполь, имя называть не хочет. Ей предстоит преодолеть вместо 300 км – теперь более 700. К тому же здесь, в Меловом, девушка получила штраф.

«Я согласна, что чем меньше проблем, тем легче жить. Уже проще заплатить. До того, как началась пандемия, ездила часто, потому что у меня там родители, а в Луганске живу и учусь. Поэтому раньше часто ездила, а сейчас год уже не была дома», – говорит она.

Другая история – бабушка ухаживала за маленькой внучкой, а теперь возвращается домой в неподконтрольный Енакиево. Дорога из Славянска вместо 100 км теперь в 7 раз длиннее. Здесь, правда, без штрафа (т.к. пенсионерка выезжает из Украины в Россию), но с прохождением границы время в пути составит почти сутки.

Дорога из Славянска в Енакиево

И третий показательный случай. Трое пенсионеров после начала войны уехали из неподконтрольного Снежного в российское Куйбышево. Но регулярно ездили получать пенсию в украинский Бахмут. Теперь им нужно проехать не 140, а 580 километров.

В условиях, когда пересечь линию разграничения практически нереально, в «Л-ДНР» возникли специальные (их нет в обычном расписании на автовокзале) автобусные маршруты на подконтрольную Украины территорию. Аналогичные «рейсы» есть и в обратном направлении.

Автобусы в Киев отправляются сз нескольких автовокзалов Донецка

По словам местных жителей, дорога из Донецка в Киев стоит 3500 грн. К тому же вроде в этом тарифе 300 грн – плата за проезд границы без штрафа.

Автобусы ходят каждый день, границу пересекают в Харьковской области. Всего время в пути составляет почти сутки.

«Жена моя ездила через Белгород, но это довольно сложно и очень долго. Там все оплачено, перевозчик договаривается. Единственное, что нужен загранпаспорт», – рассказывает житель Донецка.

О слухах о возможности не платить штраф знают и в Меловом. Пограничники говорят, что слышали от людей подобные заявления, но штрафы по закону выписывают всем.

«Были у нас случаи, когда перевозчики пытались пограничникам предложить неправомерную выгоду за не составление административно-процессуальных документов, но конечно же от таких неправомерных выгод мы отказывались. И в любом случае сообщали в полицию, и человек уже сам объяснял полицейским, почему он пошел на такой неправомерный шаг», – рассказывает помощник командира Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Законный способ избежать штрафа – обжаловать его в суде. Правозащитники уже помогли с десятками таких обращений. «Изучив данные сайта "Судебная власть" и Меловского районного суда, хочу сказать, что перспективы есть и суды решают по-человечески, помогают людям, как могут. Потому что они понимают, что люди становятся заложниками обстоятельств», – рассказывает адвокат мариупольской ассоциации «Берегиня» Ирина Бирюкова.

Главное, по словам юристов, обратиться в суд в течение двух недель, иначе штраф возрастет вдвое. А потом его могут взыскать автоматически с пенсии или с других госвыплат.

Как сообщалось ранее, перевозчики теперь предлагают иной способ попасть с подконтрольной Украине территории в «Л-ДНР» – через Крым.