Сколько стоит переболеть COVID-19: Истории пациентов из Горловки, Краматорска и Киева

В теории украинские пациенты, которые заболели коронавирусом, могут получить бесплатное тестирование и компьютерною томографию (КТ). А в случае госпитализации – все медикаменты, кислородную поддержку и интенсивную терапию. На практике же большую часть расходов несет пациент. По другую сторону линии разграничения ситуация еще тревожнее – в аптеках нет лекарств, а диагноз «ковид» вообще стараются официально не ставить. «Свои.city» собрали несколько историй из первых уст.

Сергей Гаврилюк, Донецк – Житомир

Провел в больнице 11 дней, потратил 11 тыс. грн.

Сергей – переселенец из Донецка, ветеран ВСУ, сейчас работает учителем в Житомире. Попал в число финалистов престижной учительской премии Global Teacher Prize Ukraine как один из лучших преподавателей физкультуры. Разговор состоялся вечером 27 октября, уже когда Сергей находился дома на восстановлении.

– Я придерживался всех правил: носил маску, с собой всегда имел антисептик, тщательно мыл руки. Но ничего не уберегло. Возможно, я переохладился на улице, после чего у меня диагностировали вирусную двухстороннюю пневмонию. Вирусная – это значит «ковидная», так мне объяснила моя лечащая врач.

Писать диагноз «коронавирус» в больнице, где я лечился, почему-то боятся.

У меня до сих пор нет выписки об истории болезни. Есть лишь справка о нетрудоспособности, в которой указан срок моего лечения и реквизиты школы. Больше ничего. В больнице сказали, что все необходимые документы находятся у моего семейного доктора. Все очень странно и покрыто мраком.

Все началось 1 октября. Сначала почувствовал недомогание, упадок сил. Была пониженная температура 36-35,9. Чувствовал себя выжитым лимоном. Все тело болело. Голова тоже. Апатия, ничего делать не хотелось. Хотелось лишь чтобы все оставили в покое.

5 октября пошел на прием к семейному доктору. К тому моменту температура была уже 38,5. Он отправил на домашнее лечение, назначил антибиотики, которые не помогали.

Начался удушающий сухой кашель. Такое ощущение, что вот-вот – и выплюну свои легкие.

В следующие дни, 8-9 октября, практически не спал. Не мог сомкнуть глаз из-за постоянного кашля.

10 октября лег в больницу. Мне очень повезло, потому как свободных мест нет, было все занято. Предлагали ехать в Коростышевскую больницу, но я отказался. В итоге, чудом оказался в отделении урологии Житомирской городской больницы №1, где удалось найти койку. Благодарен медицинскому персоналу за такую возможность. Спустя несколько дней умер мой сосед по палате. Ему было 64 года.

Чем опасна эта болезнь? Она бьет по тем органам, которые самые слабые. У того мужчины был сахарный диабет. В итоге оторвался тромб, моментальная смерть. Он лежал вместе со своей женой, которая потом все и рассказала. Медперсонал об этом больным пациентам не сообщает.

Я получал кислородную поддержку. Постоянные капельницы, уколы, лекарства в итоге сделали свое дело, начал идти на поправку

Почти каждый день делали кардиограмму.

Весь медперсонал самоотверженно работает за копейки, каждый день рискуя своей жизнью. Врачи, медсестры увольняются, администрация ищет замену… Как так? Как такое может быть? А что завтра будет? Помирать дома или на улице?!

21 октября меня выписали. Спасибо врачам, что спасли меня. Были моменты, когда казалось, что жизнь моя – на волоске.

В больнице пробыл 11 дней. Каждый день пребывания в среднем обошелся в тысячу гривен. И это еще по-божески

Я не платил за анализы, компьютерную томографию, жена докупала некоторые лекарства, но основная терапия была бесплатной. Пациенты же, которые побывали в других больницах, утверждают, что платили за все.

В больнице я потерял до 10 килограммов веса. Практически килограмм за каждый день пребывания там. Когда посмотрел в зеркало, даже не сразу узнал себя.

Сейчас нахожусь на больничном, под наблюдением семейного доктора. На работу пока не пускают. Принимаю препарат для разжижения крови. Дорогое лекарство, пачка стоит более 1200 грн. И еще 6 других препаратов, на которые жена потратила более 3 тыс. грн.

Сейчас в спокойном состоянии пульс – 93 удара в минуту. Сердце сильно колотится. Вышел за хлебом в магазин, который находится возле дома, вернулся, а такое чувство, что целый день физически отработал где-то в поле или в шахте. Или мне за 90 лет. Вот такое самочувствие.

Это опасная болезнь, которая не щадит никого. Берегите себя!

Наталья Антонова, Краматорск

С дочерью и мамой на стационарное лечение потратили около 4 тыс. грн.

– В моей семье переболели 3 человека – я, потом мама, потом 15-летняя дочь. Дочка отделалась двумя днями температуры и головной болью. Потом пропало обоняние – и все стало ясно. Но к тому времени прошла и температура, и головная боль.

Я проболела 3 дня, как обычной простудой, поэтому, в принципе, не заподозрила ничего. Температура была не очень высокой, но плохо сбивалась. Лечилась я мультисимптомными препаратами от простуды и жаропонижающими.

Я всегда лечу простуду этими лекарствами и, как правило, за два дня встаю на ноги. В этот раз мне понадобилось выпить две упаковки за 4 дня. Это серьезная доза, но главное – помогло.

Уже после того, как у меня не было температуры, через пару дней пропало обоняние

Анализ я не сдавала, возможно, сдам на антитела, чтобы для себя знать.

Мама заболела через 3 дня после меня. Не знаю, где подхватила – от меня или на работе, где у них сейчас многие болеют. Три дня пролежала с температурой и очень сильной слабостью.

На четвертый день мы сделали маме флюорографию и по дороге домой заехали в поликлинику. Наша врач приняла нас без очереди и назначила лечение, как при ковиде, за что я очень ей благодарна.

Принимали:

жаропонижающее;

антибиотик в инъекциях (один укол обходился вместе с расходными материалами примерно 90-95 грн, таких уколов понадобилось 20 – по 2 в сутки в течение 10 дней);

препарат от кашля в таблетках (15 грн за один блистер, мы использовали 3);

препарат для разжижения крови (70 грн);

пробиотик (160 грн примерно);

гетапротектор.

К концу второй недели нам еще добавили антибиотик в таблетках (стоил примерно 270 грн за 10 таблеток) и препарат для поддержки опорно-двигательного аппарата (80 грн). Моя мама – гипертоник. Поэтому сопутствующими были также таблетки от давления (примерно 40 грн). Также мы сделали КТ (1050 грн).

ПЦР-тест маме сделали на второй день после обращения к врачу, бесплатно. Результат мы получили только вот на днях. Он положительный.

Знаете, не хочу считать, сколько потрачено денег. Когда ты ищешь лекарства, а их нет в аптеках, то не думаешь, где сэкономить пару гривен. А думаешь: «Есть − надо брать, иначе может больше нигде не быть». Это прямо какой-то квест по поиску лекарств. Аналогично − с записью на КТ, куда невероятно сложно попасть.

Хочу сказать огромное спасибо нашему доктору, которая работает без отдыха, принимая пациентов. А она − такой же живой человек, как все мы. Хочу сказать спасибо своей знакомой медсестре, маме моего ученика, которая также всегда готова прийти на помощь.

И я очень благодарна богу и врачам за то, что мы смогли вылечиться дома и нам не пришлось претендовать на место в больнице, которого просто нет. Берегите себя и будьте здоровы

Александра Егорцева, Горловка – Киев

Обратилась за помощью в столичную частную клинику. На тесты и лечение потратила около 6000 грн.

– Первые три дня болезни у меня была температура 38,2 и ломота, как при радикулите: встать невозможно. Четвертый день: температуры, ломоты нет, но сыпь на руках, как крапивница.

К семейному врачу попасть сложно: то на больничном, то нет свободного времени, поэтому обратилась в частную клинику.

В первой, куда я пошла, можно сказать, пробили дно. Сказали, что симптомов нет. Хотя на тот момент у меня уже было и отсутствие обоняния.

На тест не направили, поставили диагноз «фарингит». При этом ни заложенности носа, ни боли в горле не было. Кашля тоже не было.

Пошла в другую частную клинику на консультацию к пульмонологу и на КТ. КТ показала ранее перенесенное воспаление легких. Вероятно, то, которое когда-то было не излечено должным образом. Пульмонолог констатировала симптомы COVID-19 и отправила на тест. Но поскольку была большая очередь, прихода медсестры ко мне домой нужно было ждать минимум 3 дня. Поэтому я приняла решение начать лечиться без теста. Мне назначили антибиотики и противовирусные.

В аптеке скупилась на 3 000 грн. За компьютерную томографию заплатила 1500 грн. Прием пульмонолога обошелся в 700 грн. Пришлось много ездить, услуги такси во все клиники стоили 800 грн.

Состояние без нюха и вкуса сохранялось еще 3 недели, абсолютно никаких ощущений.

После того как почувствовала себя лучше, сдала тест на антитела к коронавирусу – ИФА. Все результаты были отрицательными, что мне показалось полным бредом. Но не зря даже медицинские чиновники говорят, что тесты часто бывают ложноотрицательными.

Елена, Горловка («ДНР»)

Две недели лечилась дома и потратила около 2000 руб. (816 грн по местному курсу валют).

– У меня все началось с резкой слабости. Ничего не могла делать. На второй день слабость сохранилась, а ближе к вечеру меня начало морозить, мышцы стали болеть. Измерила температуру – 37,3. На следующий день стала еще выше. Самая высокая, которая была за это время, – 38,2. Пару дней я не слышала запахи. У терапевта мне поставили диагноз «ОРВИ», снимок сделала – он в норме.

Я – медик. У нас многие на работе заболели практически в один период. Всем коллегам ставили диагноз «ОРВИ, осложненная пневмонией». Если нет пневмонии – просто «ОРВИ».

Диагноз «ковид» у нас сейчас не выставляют никому. В случае смерти пациента тоже пишут «ОРВИ, осложненная пневмонией»

В больнице выписали противовирусные и антибиотики. Я сделала снимок, он стоил 167 руб. (70 грн, – ред.). КТ не делала, для этого не было показаний. А в частной клинике у нас она стоила бы 2200 руб. (900 грн). Делают не раньше, чем через неделю после записи. И, несмотря на запись, у входа большая очередь. Через день-два отдают результаты КТ.

Что касается стоимости лекарств, которые назначают пациентам с симптома коронавируса, то:

курс антибиотика обходится 700 руб. ( 286 грн ) на 10 дней лечения;

) на 10 дней лечения; противовирусный препарат – 800 руб. ( 327 грн );

); сиропы от кашля – дорогие, 500-600 руб. (205-245 грн).

В целом мне лечение обошлось не так дорого, потому что у меня не было кашля и пневмонии. В пределах 2000 руб. (816 грн). У тех же, кто лечился от пневмонии, суммы достигают и 10 000 руб. (4 080 грн).

Но есть проблема отсутствия лекарств: их в аптеках все выгребли, ничего не осталось. На днях, к счастью, завезли антибиотики. Правильно, считаю, что стали отпускать только по рецептам.

Не знаю чем, но чем-то я переболела. Надеюсь, это был коронавирус, хотелось бы, чтоб был какой-то иммунитет в такое время. Люди, которые здесь живут и отношения к медицине не имеют, не понимают всю сложность ситуации. Но я такого за свою жизнь не видела: люди болеют семьями, умирают.

Диагноз «коронавирус» большинству не ставят, тестов не делают, только некоторым – для статистики, скорее всего. Людей болеет очень много.

Сейчас я уже работаю и в шоке от того, что вижу: много очень тяжелых больных. Сатурация (насыщение крови кислородом, – ред.) в норме у человека должна быть 96% и выше. А вот при 91%, как раньше считалось, нужна реанимация. Но сейчас есть пациенты и с сатурацией 50%, и даже 40%. Мест в больницах нигде нет. Большинство отделений городских больниц, даже гинекологических, отдали под ковид. Все забито, людей некуда класть.