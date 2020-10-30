Предел мечтаний – 7 тысяч и автомат: Какие зарплаты получают в «Л-ДНР»

С 2014 года в «Л-ДНР» ликвидировано 85 690 рабочих мест. По информации Восточной правозащитной группы, за это время на неподконтрольной Украине части Донбасса закрыли 41 угольную шахту и более 25 крупных предприятий.

Заводы, которые продолжают работать, не выплачивают своим работникам зарплаты с весны 2020 года, констатируют в правозащитной организации, мониторящей ситуацию на неподконтрольных территориях. Жители «Л-ДНР» рассказывают, что работать просто негде, а зарплаты толкают молодежь в ряды вооруженных формирований: это гарантированные 15 тыс. руб. (6 122 грн по местному курсу валют), передает «Радио Свобода».

С февраля в «ДНР» впервые установили минимальный размер зарплаты. Он и сейчас составляет– 6 065 руб. (2 228 грн). В «ЛНР» – на 1 рубль меньше. Интересно, что в целом зарплаты в Донецке и Луганске разнятся в несколько тысяч рублей, если речь идет о частных структурах, и в 500 руб. (205 грн), если о «госструктурах».

Так, в Луганске воспитатель в обычном детском саду получает 7 500 руб. (3 060 грн), учитель в школе – 8 100 (3 036 грн.). Но здесь цифры могут варьироваться в зависимости от нагрузки и категории специалиста. А вот расценки таких же профессий в частных учреждениях – 10 тыс. руб. (4 050 грн) и 12 тыс. руб. (4 900 грн) в зависимости от нагрузки и количества учеников.

За работу сторожа в Луганске предлагают 200-300 руб. за смену (82-122 грн), в Донецке щедрее – 500 руб. (204 грн.).

Уборщицам в магазине или на фирме в обеих «республиках» предлагают от 8 до 12 тысяч (3 265 – 4 900 грн). За эти же деньги можно работать флористом-веночником в бюро ритуальных услуг, оператором кол-центра или швеей.

«Если вы – терапевт или педиатр, то ваш оклад начинается от 8476 руб. (3 460 грн), плюс несколько сотен рублей, если у вас есть высшая категория. Узкие специалисты получают от 7 тысяч рублей (2 860 грн), но там все зависит – какая больница и сколько у тебя пациентов. Но это если оклад, у нас же еще обязательно благодарят врача в конверте, тем более сейчас. А вакансий медицинских очень много. Сейчас постоянно ищут медсестер на 5-6 тыс. руб. (2 040 – 2 450 грн), при том даже пишут, что готовы взять хотя бы студентов», – рассказывает луганчанка Ирина.

Если же вы – человек творческий, то за работу аниматором в день вам заплатят от 650 руб. (265 грн) в Луганске, а в Донецке – от 800 (327 грн). Можно за 15 тыс. руб. (6 122 грн) играть в луганском театре кукол «Карабас». В объявлении отмечают – опыт работы необязателен, все равно выступать под фонограмму. Просто готовьтесь целый день ходить перед детьми в ростовых костюмах.

В донецкой типографии вам могут предложить разную печатную работу от 12 до 18 тыс. руб. (4 900 – 7 346 грн), за эти же деньги в Луганске работают фармацевты.

Если вас интересует вакансия водителя, то готовьтесь к зарплате в 10 тыс. руб. (4 080 грн), а крутить «баранку» грузового автомобиля будете за 17 тысяч (6 940 грн), если же вы возите товар в Россию, то ваша работа оплачивается на 2-3 тысячи больше (плюс 816 – 1 225 грн).

Повар в луганской школе получит 7 680 руб. (3 134 грн), но на работу берут не всех, а только с опытом на такой же должности в 5-7 лет.

Работа электриков оценивается в 10 тысяч (4 080 грн), если же вы специализируетесь на ремонте стиральных машин или холодильников, то можете рассчитывать на 14 тысяч (5 715 грн). А также:

бухгалтеры – от 10-20 тысяч (4-9 тыс. грн);

торговые представители – 15-20 тысяч (6-9 тыс. грн);

грузчики – 9-12 тысяч (3 670 – 4 900 грн);

охранники – от 8 тысяч (3 265 грн).

По информации телеграм-канала Dontel, в прошлом году, в декабре, горновому доменной печи Донецкого металлургического завода платили 12 145 руб. (4 960 грн), помощнику машиниста тепловоза – 6 249 рублей (2 550 грн). Шахтеры в «Л-ДНР» получают 15 тысяч (6 122 грн).

Нередко высокие зарплаты в вакансиях оказываются просто привлечением внимания. К примеру, руководителю по работе с промоутерами обещают 15 тыс. руб. Луганчане в комментариях одного из пабликов отмечают, что такие вакансии не отвечают действительности. По факту, платят 7-8 тысяч (2 860 – 3 265 грн.), и эта вакансия ничем не отличается от задачи раздавать листовки на улице 8 часов в день.

А иногда за «красивыми» названиями профессии оказывается, что человек должен быть на все руки мастером, пишут в соцсетях луганчане. В «Лугакоме» за 12 тысяч рублей (4 900 грн) ищут менеджера по маркетингу, который еще и будет работать в графических редакторах, заниматься пиаром, мониторить СМИ, разрабатывать визуальные образы маркетинговых коммуникаций, анализировать и прогнозировать продажи.

«Завсектором по маркетингу с навыками работы в графических редакторах? Плюс остальной список требований? Когда найдете, покажите его. Я хочу видеть этот экзотический экземпляр. И, однозначно, если найдете такого, то 12 тысяч ему будет мало», – написал луганчанин в комментариях.

Обычно самая высокооплачиваемая работа – юристы – в Луганске оценивается в 16-18 тысяч (6 530 – 7 350 грн.), в Донецке – 18-21 тысячу (7 350 – 8 571 грн).

А вот по-настоящему самой денежным остается «идти воевать». В социальных сетях предлагают подписать контракт, указывая сумму от 15 тысяч (6 122 грн). В других группах разъясняют – линейщик получает 25 тысяч (10 200 грн), радиотелефонист и водитель категории С – 21 тысячу (8 570 грн).

За 6 лет в «Л-ДНР» ликвидировало более 25 заводов, фабрик и комбинатов, закрыли 41 шахту, в общем 85 690 человек потеряли работу. Те же заводы и комбинаты, которые продолжают работать, уменьшили объем выработки, а работникам не выплачивают зарплаты по несколько месяцев. К примеру, на Енакиевском металлургическом заводе прошли митинги из-за невыплат с мая, волну возмущений поддержали на Макеевском меткомбинате и Донецком металлургическом заводе.