Президент Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины, передает «РБК-Украина».

Текст соответствующего документа опубликован на сайте ВР. Данный законопроект внесен после резонансных решений КСУ 27 октября.

Речь идет о решении, которым КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, а также заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

Такие действия суда вызвали негативную реакцию в Украине, поскольку фактически отменили антикоррупционную реформу и заблокировали реализацию результатов местных выборов 25 октября из-за невозможности назначения новых глав громад и местных советов. Негативно отреагировали и зарубежные партнеры Украины.

29 октября президент срочно собирал заседание Совета национальной безопасности и обороны по данному вопросу.

Теперь Зеленский просит признать решение КСУ от 27 октября «ничтожным» и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.

Законопроект Зеленского предусматривает, что Закон Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовный кодекс Украины будут действовать в старой редакции, то есть той, что действовала до принятия КСУ решения от 27 октября.

Также Зеленский выступает за прекращение полномочий всех судей.

«Полномочия состава Конституционного суда Украины, действующего на момент принятия решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020(393/20), прекращаются со дня вступления в силу этим законом», – говорится в тексте документа, переданного на рассмотрение Рады.