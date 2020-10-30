COVID-19: На Донетчине сообщают о 466 зараженных и 5 смертях (Карта)

На Донетчине за минувшие сутки коронавирус забрал еще 5 жизней. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.
Новыми жертвами стали 54-летний житель Константиновки, 63-летняя женщина из Великоновоселковской ОТГ, 65-летний житель Угледара, 68-летняя жительница Бахмута и 70-летний житель Светлодарска.
В сводке за четверг, 29 октября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику. Таким образом количество больных выросло на 466 человек, среди них 18 детей:
- 148 – в Мариупольской (6 детей);
- 109 – в Славянской (6 детей);
- 51 – в Бахмутской;
- 37 – в Краматорской (1 ребенок);
- 23 – в Черкасской (2 ребенка);
- 13 – в Добропольской ОТГ;
- 9 – в Мангушской ОТГ;
- по 6 – в Никольской (1 ребенок), Угледарской (1 ребенок), Константиновской и Лиманской;
- по 5 – в Соледарской, Мирненской (1 ребенок) и Волновахской;
- 4 – в Александровской;
- по 3 – в Северской, Мирноградской, Покровской, Андреевской и Торецкой;
- по 2 в Звановской, Часовоярской, Великоновоселковской, Сартанской и Николаевской ОТГ;
- по 1 в Шаховский, Дружковской, Марьинской, Кураховской, Новогродовской, Новодонецкой, Гродовской и Селидовской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 9 645 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 4 364 человека;
- на лечении – 5 181 пациентов;
- летальных случаев – 100.