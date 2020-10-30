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COVID-19: На Донетчине сообщают о 466 зараженных и 5 смертях (Карта)

30.10.20 08:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за минувшие сутки коронавирус забрал еще 5 жизней. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.

Новыми жертвами стали 54-летний житель Константиновки, 63-летняя женщина из Великоновоселковской ОТГ, 65-летний житель Угледара, 68-летняя жительница Бахмута и 70-летний житель Светлодарска.

В сводке за четверг, 29 октября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику. Таким образом количество больных выросло на 466 человек, среди них 18 детей:

  • 148 – в Мариупольской (6 детей);
  • 109 – в Славянской (6 детей);
  • 51 – в Бахмутской;
  • 37 – в Краматорской (1 ребенок);
  • 23 – в Черкасской (2 ребенка);
  • 13 – в Добропольской ОТГ;
  • 9 – в Мангушской ОТГ;
  • по 6 – в Никольской (1 ребенок), Угледарской (1 ребенок), Константиновской и Лиманской;
  • по 5 – в Соледарской, Мирненской (1 ребенок) и Волновахской;
  • 4 – в Александровской;
  • по 3 – в Северской, Мирноградской, Покровской, Андреевской и Торецкой;
  • по 2 в Звановской, Часовоярской, Великоновоселковской, Сартанской и Николаевской ОТГ;
  • по 1 в Шаховский, Дружковской, Марьинской, Кураховской, Новогродовской, Новодонецкой, Гродовской и Селидовской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 9 645 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 4 364 человека;
  • на лечении – 5 181 пациентов;
  • летальных случаев – 100.

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