COVID-19: На Донетчине сообщают о 466 зараженных и 5 смертях (Карта)

На Донетчине за минувшие сутки коронавирус забрал еще 5 жизней. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Facebook.

Новыми жертвами стали 54-летний житель Константиновки, 63-летняя женщина из Великоновоселковской ОТГ, 65-летний житель Угледара, 68-летняя жительница Бахмута и 70-летний житель Светлодарска.

В сводке за четверг, 29 октября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику. Таким образом количество больных выросло на 466 человек, среди них 18 детей:

148 – в Мариупольской (6 детей);

109 – в Славянской (6 детей);

51 – в Бахмутской;

37 – в Краматорской (1 ребенок);

23 – в Черкасской (2 ребенка);

13 – в Добропольской ОТГ;

9 – в Мангушской ОТГ;

по 6 – в Никольской (1 ребенок), Угледарской (1 ребенок), Константиновской и Лиманской;

по 5 – в Соледарской, Мирненской (1 ребенок) и Волновахской;

4 – в Александровской;

по 3 – в Северской, Мирноградской, Покровской, Андреевской и Торецкой;

по 2 в Звановской, Часовоярской, Великоновоселковской, Сартанской и Николаевской ОТГ;

по 1 в Шаховский, Дружковской, Марьинской, Кураховской, Новогродовской, Новодонецкой, Гродовской и Селидовской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 9 645 случаев COVID-19, из них: