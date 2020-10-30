В результате обстрела на Донбассе погибли двое украинских военных, – заявление командующего ООС

На Донбассе в результате обстрела сегодня ночью погибли двое украинских военных. В этой связи командующий Объединенных сил выступил с заявлением о срыве перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Я, как командующий Объединенных сил, констатирую, что сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций. Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное», – говорится в заявлении.

Командующий ООС также сообщил, что в результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

«Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира», – подчеркивает командующий ООС.

Он также добавил, что на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, который заставил НВФ «вернуться к режиму тишины».