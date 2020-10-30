Лобовое столкновение: В ДТП на трассе в «ЛНР» погиб 1 человек и трое пострадали (Фото)

В «ЛНР» произошло ДТП с погибшим и пострадавшими. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

28 октября утром на трассе между селами Придорожное и Новоанновка произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: SsangYong и Volkswagen Passat.

В результате ДТП в автомобиле SsangYong погиб 64-летний водитель, житель Краснодона (после декоммунизации – Сорокино). В авто Volkswagen пострадали 3 жителя Луганска: 42-летний мужчина (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом верхней трети лучевой и локтевой костей слева, ушиб грудной клетки, открытый перелом правого и левого надколенника), 37-летняя женщина (закрытая черепно-мозговая травма, ушиб шейного отдела позвоночника, закрытая травма грудной клетки и живота, закрытый перелом средней трети предплечья слева), 8-летний ребенок (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга под вопросом, закрытый перелом луча в темичном месте под вопросом, закрытый перелом носа под вопросом, ушиб коленного сустава справа).

«На место происшествия прибыли сотрудники военизированного горноспасательного отряда №2 на автомобиле DAF-400 с аварийно-спасательным оборудованием, а также бойцы профессиональной пожарной части №42. На момент их прибытия женщина с ребенком самостоятельно покинули машину и были госпитализированы в республиканскую луганскую клиническую больницу. При помощи гидравлического оборудования Holmatro из Фольксвагена был извлечен и отправлен в то же медицинское учреждение пострадавший мужчина, а из другого автомобиля извлечен погибший», – сообщают в «ЛНР».

«Операция по деблокированию заняла чуть более получаса. По факту ДТП ведется следствие», – добавляют в «республике».