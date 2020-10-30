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Украина инициирует срочное заседание в ТКГ из-за срыва перемирия на Донбассе

30.10.20 09:35
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинская сторона инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в Facebook.

«Сегодня, 30 октября, в 0:28 противник совершил обстрел обстрел по направлению Пикузы (до декоммунизации – Коминтерново – ред.) на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины», – написал Арестович.

Он отметил, что нарушение режима прекращения огня было остановлено «с использованием координационного механизма».

«Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ», – сообщил спикер украинской делегации в ТКГ.

Напомним, в результате обстрела на Донбассе ночью 30 октября погибли двое украинских военных. В этой связи командующий Объединенных сил выступил с заявлением о срыве перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований.

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