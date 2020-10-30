RU
Все новости

В Украине более 8 тысяч заболевших COVID-19 за сутки, Донетчина – в числе антилидеров

30.10.20 09:49
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине за минувшие сутки установлен очередной антирекорд по количеству заболевших COVID-19 – диагноз методом ПЦР подтвержден у 8 312 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Среди заболевших за сутки – 315 детей и 396 медицинских работников.

«Были госпитализированы 1 140 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 173 летальных случая. При этом выздоровели 3 394 человека», – сказал Степанов.

Министр проинформировал, что больше всего лабораторно подтвержденных случаев за сутки было выявлено в Харьковской (659), Хмельницкой (521), Одесской (493), Донецкой (466) областях и городе Киеве (741).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 30 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 378 729 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 155 026 пациента – выздоровели;
  • 7 041 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 10 115 случаев;
  • Волынская область – 13 326 случаев;
  • Днепропетровская область – 14 655 случаев;
  • Донецкая область – 9 643 случая (по данным ОГА – 9 645;
  • Житомирская область – 13 866 случаев;
  • Закарпатская область – 14 158 случаев;
  • Запорожская область – 9 567 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 19 981 случай;
  • Кировоградская область – 2 398 случаев;
  • Киев – 36 768 случаев;
  • Киевская область – 16 119 случаев;
  • Львовская область – 29 314 случаев;
  • Луганская область – 3 575 случаев;
  • Николаевская область – 7 574 случая;
  • Одесская область – 24 116 случаев;
  • Полтавская область – 9 220 случаев;
  • Ровенская область – 18 857 случаев;
  • Сумская область – 11 508 случаев;
  • Тернопольская область – 20 411 случаев;
  • Харьковская область – 35 675 случаев;
  • Херсонская область – 3 800 случаев;
  • Хмельницкая область – 15 227 случаев;
  • Черновицкая область – 21 273 случая;
  • Черкасская область – 8 952 случая;
  • Черниговская область – 8 631 случай.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк