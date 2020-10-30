В Украине более 8 тысяч заболевших COVID-19 за сутки, Донетчина – в числе антилидеров

В Украине за минувшие сутки установлен очередной антирекорд по количеству заболевших COVID-19 – диагноз методом ПЦР подтвержден у 8 312 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Среди заболевших за сутки – 315 детей и 396 медицинских работников.
«Были госпитализированы 1 140 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 173 летальных случая. При этом выздоровели 3 394 человека», – сказал Степанов.
Министр проинформировал, что больше всего лабораторно подтвержденных случаев за сутки было выявлено в Харьковской (659), Хмельницкой (521), Одесской (493), Донецкой (466) областях и городе Киеве (741).
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 30 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 378 729 подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 155 026 пациента – выздоровели;
- 7 041 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 10 115 случаев;
- Волынская область – 13 326 случаев;
- Днепропетровская область – 14 655 случаев;
- Донецкая область – 9 643 случая (по данным ОГА – 9 645;
- Житомирская область – 13 866 случаев;
- Закарпатская область – 14 158 случаев;
- Запорожская область – 9 567 случаев;
- Ивано-Франковская область – 19 981 случай;
- Кировоградская область – 2 398 случаев;
- Киев – 36 768 случаев;
- Киевская область – 16 119 случаев;
- Львовская область – 29 314 случаев;
- Луганская область – 3 575 случаев;
- Николаевская область – 7 574 случая;
- Одесская область – 24 116 случаев;
- Полтавская область – 9 220 случаев;
- Ровенская область – 18 857 случаев;
- Сумская область – 11 508 случаев;
- Тернопольская область – 20 411 случаев;
- Харьковская область – 35 675 случаев;
- Херсонская область – 3 800 случаев;
- Хмельницкая область – 15 227 случаев;
- Черновицкая область – 21 273 случая;
- Черкасская область – 8 952 случая;
- Черниговская область – 8 631 случай.