В Украине более 8 тысяч заболевших COVID-19 за сутки, Донетчина – в числе антилидеров

В Украине за минувшие сутки установлен очередной антирекорд по количеству заболевших COVID-19 – диагноз методом ПЦР подтвержден у 8 312 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Среди заболевших за сутки – 315 детей и 396 медицинских работников.

«Были госпитализированы 1 140 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 173 летальных случая. При этом выздоровели 3 394 человека», – сказал Степанов.

Министр проинформировал, что больше всего лабораторно подтвержденных случаев за сутки было выявлено в Харьковской (659), Хмельницкой (521), Одесской (493), Донецкой (466) областях и городе Киеве (741).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 30 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 378 729 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

155 026 пациента – выздоровели;

7 041 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: