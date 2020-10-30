Сводка из зоны ООС за 29 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня. Двое украинских военных погибли, двое были ранены. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 29 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного противник дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских военных из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский воин.

Обоим воинам была оказана медицинская помощь, они оперативно доставлены в лечебные учреждения.

С начала текущих суток, 30 октября, НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня. В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по украинским позициям неподалеку Водяного. Вследствие огня со стороны противника двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ.

«О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», – отметили в штабе.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за минувшие сутки один раз открывали огонь из стрелкового оружия по территории ДНР. Под огнем на мариупольском направлении оказались окрестности села Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). Помимо этого, подразделения ВСУ в отчетный период дважды нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия на Донбассе. Украинская армия применила беспилотник в районе села Набережное. В результате срабатывания взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата, погиб военнослужащий республики. Кроме того, группа военных была замечена за проведением инженерных работ на позициях в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Пески к северу от Донецка».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.