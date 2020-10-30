«До особого распоряжения»: В «ЛНР» ввели бессрочный масочный режим

В «ЛНР» ввели обязательное ношение защитных масок в местах массового пребывания людей и соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».

Как сообщается, такое решение приняла 29 октября «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при правительстве ЛНР».

«С целью снижения риска распространения COVID-19 лицам, находящимся на территории ЛНР: обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, остановках транспорта, такси, на парковках, лифтах; в местах массового пребывания людей соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра», – говорится в «протоколе» заседания «ЧСПК».

Как отмечается, масочный режим вводится на срок «до особого распоряжения».

Напомним, в РФ начиная с 28 октября ввели всеобщий масочный режим из-за распространения коронавируса.