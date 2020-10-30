Мужчины и женщины разного возраста: В «ДНР» умерли 23 человека с COVID-19

В «ДНР» за сутки умерли 23 человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения».

«Согласно исследованиям, проведенным 29 октября, выявлены 185 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрировано 23 летальных случаев – мужчины в возрасте от 59 до 94 лет и женщины в возрасте от 34 до 82 лет», – сообщают в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 30 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 6 618:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 664 пациента,

выписаны – 3 423 человека,

летальных случаев – 531.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 167 случаев пневмоний, госпитализированы 85 человек. Всего на лечении находятся 2 216 пациентов с пневмониями, из них 493 – на кислородной поддержке (+53 за сутки).