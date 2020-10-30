В Мариуполе девушка выпрыгнула из окна многоэтажки

В Мариуполе 29-летняя местная жительница выпрыгнула из окна. В результате она получила множественные травмы, но осталась жива, сообщает «Сайт города Мариуполя».

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 29 октября в 12.50 на проспекте Металлургов в Кальмиусском районе города.

В результате падения мариупольчанка получила множественные переломы, тупую травму живота, черепно-мозговую травму, политравму. В состоянии травматического шока девушку доставили в горбольницу №1.

Известно, что в момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.