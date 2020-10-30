После 40 лет – дороже: Сколько стоит профосмотр в «ДНР» (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) за профмедосмотр разные категории людей платят по-разному. Прейскурант стоимости профосмотров продемонстрировал в своем Facebook местный блогер Егор Воронов.

По его словам, такие цены – в городской больнице №2:

на обязательные периодические профмедосмотры для работников предприятий,

на обязательные предварительные (при поступлении на работу) медосмотры;

профосмотры для получения «выездной визы»;

профосмотры для получения медсправки формы №127у;

предварительные периодические и внеочередные медицинские осмотры кандидатов в водители и водителей транспортных средств для получения медицинской справки формы №083/у.

Сколько стоит сегодня пройти профмедосмотр в Горловке, зависит от того, кто именно его проходит:

мужчины до 40 лет – 435 руб. (167 грн по местному курсу на 30.10.2020);

мужчины старше 40 лет – 570 руб. (219 грн);

женщины до 40 лет – 435 руб. (167 грн);

женщины старше 40 лет – 480 руб. (185 грн).

Разница в цене объясняется разным количеством специалистов, чьи подписи требуются для медосмотра.