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После 40 лет – дороже: Сколько стоит профосмотр в «ДНР» (Фото)

30.10.20 12:54
Горловка
Горловка / Фото: facebook.com

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) за профмедосмотр разные категории людей платят по-разному. Прейскурант стоимости профосмотров продемонстрировал в своем Facebook местный блогер Егор Воронов.

По его словам, такие цены – в городской больнице №2:

  • на обязательные периодические профмедосмотры для работников предприятий,
  • на обязательные предварительные (при поступлении на работу) медосмотры;
  • профосмотры для получения «выездной визы»;
  • профосмотры для получения медсправки формы №127у;
  • предварительные периодические и внеочередные медицинские осмотры кандидатов в водители и водителей транспортных средств для получения медицинской справки формы №083/у.

Сколько стоит сегодня пройти профмедосмотр в Горловке, зависит от того, кто именно его проходит:

  • мужчины до 40 лет – 435 руб. (167 грн по местному курсу на 30.10.2020);
  • мужчины старше 40 лет – 570 руб. (219 грн);
  • женщины до 40 лет – 435 руб. (167 грн);
  • женщины старше 40 лет – 480 руб. (185 грн).

Разница в цене объясняется разным количеством специалистов, чьи подписи требуются для медосмотра.

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