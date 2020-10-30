Переселенцам не беспокоить: В Славянске обсуждают новый случай дискриминации

В Славянске (Донецкая обл.) в одной из местных групп в соцсетях девушка дала объявление о сдаче в аренду своей квартиры. Пользователей соцсетей возмутила формулировка, что квартира сдается «порядочным людям», а «переселенцам просьба не беспокоить». Ситуация уникальна тем, что хозяйка квартиры сама является переселенкой, передают «Донецкие новости».

Еще не утихла волна возмущения по поводу языкового скандала в Славянске, которая прошла по всей Украине, как в городе появился новый пример дискриминации. Теперь – по социальному признаку.

«Сдам 3-комнатную квартиру на Артема (до апреля 2021 г.). Мебель, техника – частично. Недорого! Порядочным людям! Переселенцам просьба не беспокоить!», – такое объявление появилось в одном из местных пабликов.

Скриншот из Facebook

В комментариях к посту люди начали возмущаться, почему переселенцы, по мнению хозяйки квартиры, не являются «порядочными людьми»:

Эдуард: «Это из ряда – сдам только славянам, таджиков просьба не беспокоить. Типа в этой квартире будут жить 200 переселенцев! Что за принцип!»;

Юрий: «Переселенцы – не люди?»;

Анна: «Знаю много порядочных переселенцев! Но также есть местные люди, которые далеки от порядочности! Что за дискриминация?»;

Николай: «Модераторам нужно удалять такие сообщения и банить тех, кто дал объявление».

Девушка, разместившая объявление, попыталась объяснить свою позицию неудачным опытом с непорядочными квартирантами, но при этом рассказала подробности, которые делают ситуацию уникальной. Как оказалось, она сама является переселенкой.

«Я ответила понятно и ясно! Что ничего не имею против переселенцев! И сама являюсь им! Только живу в Днепре! Написала, что был горький опыт, и почему-то в Славянске это практикуется! Кидать людей!», – гневно ответила критикам хозяйка квартиры.

При этом среди комментаторов у нее нашлась и немногочисленная поддержка. «Ух и вонь развели! Ни разу не слышала о переселенцах что-то хорошее, к сожалению. Человек имеет право выставлять свои условия, когда сдает свою собственность! Здесь, наверное, возмущаются одни переселенцы – за живое задело?», – написала местная жительница Татьяна.

Отметим, что с 2014 года переселенцы в разных регионах страны столкнулись с проблемой, когда хозяева квартир или риэлторы отказывались сдавать им жилье в аренду. И до сих пор такие случаи нередки.

Свежий пример в Славянске показателен тем, что негативное отношение к пострадавшим от войны людям проявила такая же переселенка. И среди местных жителей города, который первым ощутил на себе трагедию боевых действий, нашлись те, кто ее поддержали во мнении о «непорядочности» переселенцев.

Хотя, как справедливо отмечали многие в обсуждении этой темы, порядочность людей не зависит от места их проживания.