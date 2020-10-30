«Красная» и «оранжевая» зоны карантина: Куда отнесли города и районы Донбасса

Сегодня, 30 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором установлены новые зоны карантина в связи с распространением COVID-19 в Украине. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 2 ноября (понедельник) и устанавливается на 14 дней.

Немчинов отметил, что город Киев остается пока в «оранжевой» зоне.

В то же время, согласно опубликованной информации, вся территория Луганской области, подконтрольная украинскому правительству, отнесена к «красной» зоне, а почти вся подконтрольная Донетчина – к «оранжевой» зоне карантина.

В «красную» зону отнесены:

Славянский район Донецкой области;

Марковский и Троицкий районы Луганской области.

В «оранжевую» зону включены: