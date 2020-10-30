Сядут за парты не все: В Краматорске решили, как будут обучаться дети после каникул

В Краматорске городские власти определили порядок работы школ после каникул. Часть классов будет выходить на занятия, часть будет учиться в дистанционном режиме. Такое решение было принято с учетом результатов опроса горожан. Об этом сообщает управление образования Краматорского горсовета.

Как отмечают в горсовете, активность во время опроса была высокой: за 21 час получили 10 234 ответа жителей Краматорска.

«Как вы можете видеть из приведенных данных, большинство из вас выбрали обучение школьников 1–6–х классов в обычном режиме, а 7–11–х – в дистанционной форме. Вчера на заседании городского штаба результаты анкетирования (опроса) были рассмотрены и ваше мнение учтено. С понедельника, 2 ноября, именно в таком формате начнется учебный процесс», – сообщили в управлении образования.

В течение следующей недели чиновники обещают продолжить мониторинг состояния заболеваемости.

«6 ноября вновь состоится заседание городского штаба, где будет рассмотрен вопрос организации образовательного процесса в условиях адаптивного карантина в учебных заведениях Краматорска», – добавили в горсовете.

Напомним, со 2 ноября начнет действовать новое разделение на зоны карантина в связи с распространением COVID-19 в Украине. На Донетчине в «красную» зону попал Славянский район, Краматорск пока остается в «оранжевой» зоне.