Обострение на Донбассе может помешать открытию КПВВ «Золотое», – Арестович

Новое обострение на Донбассе подвешивает вопрос открытия контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» в Луганской области. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает «РБК-Украина».

По его словам, открытие КПВВ должны обсудить на внеочередном заседании подгруппы по безопасности ТКГ. Он рассказал, что под Золотым незаконные вооруженные формирования сбросили гранату с беспилотника.

«Это, безусловно, подвешивает несколько открытие (КПВВ в Золотом, – ред.), но это вопрос работы гуманитарной подгруппы, и он связан с безопасностью. Это также будет дискутироваться на заседании, которое должно пройти сегодня в подгруппе по безопасности», – отметил Арестович.

Он также отметил, что не готов сказать, что внеочередное заседание пройдет именно сегодня, поскольку это зависит от «доброй воли» российской стороны.

Напомним, в результате обстрела на Донбассе ночью 30 октября погибли двое украинских военных. В этой связи командующий Объединенных сил выступил с заявлением о срыве перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Украинская сторона инициировала срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее участники консультаций в Трехсторонней контактной группе договорились открыть два контрольных пункта въезда / выезда в Луганской области – «Золотое» и «Счастье» 10 ноября.