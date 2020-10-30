На Луганщине от COVID-19 выздоровели более 1,2 тыс. человек (Фото)

На Луганщине зафиксированы 3 575 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

По результатам эпидемиологического надзора за СОVID-19, в Луганской области по состоянию на 30 октября всего лабораторно подтверждены 3 575 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 138 детей. Из них:

выздоровели – 1 211 человек,

проходят лечение – 2 294 человека (в стационарах – 265, остальные – амбулаторно);

умерли – 70 человек.

В центре отметили, что «статистический уровень заболеваемости в регионе составляет 531,7 на 100 тыс. населения, Луганская область по уровню заболеваемости находится на 22 месте среди 25 регионов Украины».