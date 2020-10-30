Скафандр, робот или автобот: Жители Донецка спорят о новой композиции (Фото)

Сегодня, 30 октября, в неподконтрольном украинским властям Донецке закончили создание композиции недалеко от рынка «Маяк».
«Сегодня закончили делать автобота недалеко от Маяка, в районе "Солнышка"», – написал автор.
В комментариях – масса ироничных замечаний: «Секретные технологии ДНР… Оживут и свалят отсюда, если окажутся умными... Он по ночам ходит».
Многие дончане отмечают, что приедут посмотреть на автобота с детьми. Также многие поддерживают авторов: «Как по мне, так очень круто, автору респект… Очень классно. Побольше бы таких арт-объектов… Очень круто! Молодцы! Не знаю правда, кто создал это творение, но столько труда и сил вложено…».
Впрочем, жители Донецка не уверены, что это автобот:
- Мирон: «Это силовой скафандр из фильма "Аватар". А не автобот»;
- Владимир: «Это не он»;
- Сергей: «Скорее уж такой же экзоскелет из Titanfall»;
- Илья: «Собственно, причем тут автоботы? Эта инсталляция никак не походит на трансформеров из одноименного фильма, от слова совсем. Это скорее титан из серии игр TitanFall, ну или на худой конец пилотируемый робот из фильма "Аватар"»;
- Александр: «Кто вам сказал, что это автобот?»;
- Эдуард: «Для людей любой робот – автобот»;
- Денис: «А вдруг это десептикон»;
- Роман: «Ну вообще, это не автобот и к трансформерам он не имеет никакого отношения, это похоже на костюм с экзоскелетом из фильма "Аватар"».