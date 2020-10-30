Скафандр, робот или автобот: Жители Донецка спорят о новой композиции (Фото)

Сегодня, 30 октября, в неподконтрольном украинским властям Донецке закончили создание композиции недалеко от рынка «Маяк».

«Сегодня закончили делать автобота недалеко от Маяка, в районе "Солнышка"», – написал автор.

В комментариях – масса ироничных замечаний: «Секретные технологии ДНР… Оживут и свалят отсюда, если окажутся умными... Он по ночам ходит».

Многие дончане отмечают, что приедут посмотреть на автобота с детьми. Также многие поддерживают авторов: «Как по мне, так очень круто, автору респект… Очень классно. Побольше бы таких арт-объектов… Очень круто! Молодцы! Не знаю правда, кто создал это творение, но столько труда и сил вложено…».

Впрочем, жители Донецка не уверены, что это автобот: