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Посещают один душ: В «ДНР» рассказали о вспышке коронавируса среди курсантов «академии МЧС»

30.10.20 13:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинской власти Донецке в «академии МЧС ДНР» зафиксированы заражения коронавирусом среди курсантов. Но при этом их не отпускают домой, инфицированные продолжают находиться в казарме и контактируют с остальными. Об этом сообщает один из местных Telegram-каналов со ссылкой на собственные источники.

«На прошлой неделе несколько курсантов сдавали тест на COVID-19, и среди них оказались положительные результаты. По нашей информации, их "изолировали" на одном из этажей казармы (обычное общежитие). При этом зараженные посещают один душ с остальными, к ним допускают здоровых курсантов для передачи еды и прочих предметов. Из казармы переводить их не хотят», – пишет паблик.

Как сообщается, несмотря на дистанционное обучение для училищ и вузов, курсанты «МВД», «МЧС» и «ДонВОКУ» находятся в казармах и продолжают обучение.

«Заочники также ездили туда на лекции. Преподаватели, офицеры и т.д. перемещаются в свободном режиме, потенциально могут распространять вирус», – констатируют в Telegram-канале.

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