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В «ДНР» сообщили, сколько горняков пострадали в шахтах

30.10.20 14:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» с начала года более 240 горняков пострадали в шахтах, всем им требовалась помощь медиков. Об этом сегодня, 30 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«С начала 2020 года медицинскими работниками государственной военизированной горноспасательной службы было выполнено более 200 выездов, на которых оказана экстренная помощь 240 пострадавшим», – уверяют в «ДНР».

Там уточняют, что «речь идет о несчастных случаях на угледобывающих предприятиях». «Один из последних таких случаев произошел на шахте "Прогресс" в Торезе (после декоммунизации – Чистяково, – ред.) в конце сентября. В результате обрушения породы пострадал горнорабочий. Спасатели оказали неотложную помощь и транспортировали пострадавшего в больницу», – сообщают в «республике».

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