Очно-заочно и дистанционно: В «ЛНР» школьники возвращаются к учебе

В «ЛНР» школьники выходят после каникул 2 ноября, но к очному обучению допустят не всех. Учащихся начальных и выпускных классов переведут на очно-заочное обучение. Об этом сообщает пресс-служба «правительства ЛНР».

«Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ЛНР решила: учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию в ЛНР в общеобразовательных организациях, обучающихся 1-4-х, 9-х, 11-х классов перевести на очно-заочную форму обучения. Срок – со 2 ноября 2020 года до особого распоряжения», – говорится в «протоколе» заседания «комиссии».

Как сообщается, «ЧСПК» также перевела со 2 ноября «до особого распоряжения» учащихся 5-8-х и 10-х классов на обучение «с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».