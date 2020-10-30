Зима скоро: могут ли жители Донецкой области «автоматически» перейти к новому поставщику газа

«Донецкоблгаз» больше не поставляет газ потребителям. До 30 ноября бывшие клиенты этой компании должны выбрать себе нового поставщика. Если этого не сделать, газ могут отключить. По крайней мере, так говорит закон. Нерадостная перспектива остаться зимой без голубого топлива заставляет часть жителей Донецкой области штурмовать горгазы, а часть – сидеть в ступоре, сложа руки, в надежде на «автоматический» перевод от одного поставщика к другому.

Пока в регионе все заняты подведением итогов местных выборов, в ситуации с газом население предоставлено само себе. Журналисты «Донецких новостей» взялись разобраться, что делать жителям Донетчины – ждать с моря погоды или действовать?

Как можно выбирать разных поставщиков, если газовая труба одна?

Этот вопрос звучит среди непонимающих ситуацию жителей региона чаще всего. Но по факту получается, что трубы (как и газовые счетчики, плиты, колонки и котлы) облгаз как обслуживал, так и продолжит обслуживать. А использовать трубы для поставки могут десятки компаний – продавцов газа. Каждый может выбрать поставщика по вкусу или по выгоде.

А почему мы должны выбирать?

По сути жители области оказались заложниками ситуации и первыми в Украине в полной мере ощутили на себе все прелести свободного рынка газа, который заработал в нашей стране несколько месяцев назад. Более 400 тысяч семей, которые раньше покупали газ в «Донецкоблгазе», остались без поставщика, потому что компания не смогла закупить газ для своих клиентов. Для сравнения – в Винницкой области в такой же ситуации оказались почти 2,5 тысячи потребителей, в Запорожской области – менее 1,5 тысяч. Государство предоставило всем этим людям временную «подушку безопасности» – поставщика «последней надежды» (ПОН). С ним договор заключать не требуется и продавать газ по закону он может только 60 дней, то бишь до 30 ноября.

Почему бы автоматически не «перекинуть» клиентов от одного поставщика к другому?

Закон однозначен – каждый клиент должен самостоятельно определиться с поставщиком и заключить с ним договор, а «перебрасываться» между собой личными данными украинцев компании не могут, – это запрещено. На рынке есть конкуренция, и если вы считаете лучшим для себя одного поставщика, а ваш сосед по лестничной клетке – другого, то это совершенно нормально.

Где дешевле?

В наших реалиях большинство семей, которые сейчас выбирают нового поставщика газа, именно этот вопрос задают себе первым. На днях все основные игроки на рынке озвучили цены на ноябрь. Для удобства мы привели их в таблице ниже.

Поставщик Цена за кубометр газа с НДС, грн YASNO («Донецкие энергетические услуги») 6,49 Поставщик «последней надежды» 6,91 «Луганскгаз Сбыт» 8,29 «Запорожгаз Сбыт» 8,55 «Азовгаз» 8,64 «Харьковгаз Сбыт» 8,84 «Днепропетровскгаз Сбыт» 8,89

Переплачивать или экономить?

Плохая новость в том, что цена газа может меняться каждый месяц. И зимой она, скорее всего, будет только расти. У одних поставщиков больше, у других меньше. К примеру, у того же поставщика «последней надежды» октябрьская цена 5,55 грн/м3 выросла почти на 20%, превратившись в 6,91 грн/м3. При потреблении на отопление дома 300 м3 газа в месяц, переплата по новой цене составит более 400 грн! Выбирая поставщика дешевле, например, YASNO с ценой 6,49 грн/м3, сэкономить получится 126 грн, что в общем-то немало.

Выгоду от смены поставщика могут ощутить и те, кого миновал автоматический переход к поставщику «последней надежды». Жители Мариуполя, перейдя от поставщика с ценой 8,64 грн/м3 к поставщику с ценой на 2 гривни ниже, на объеме потребления в 300 кубов могут сэкономить в ноябре более 600 грн!

Куда идти, чтобы заключить договор?

В идеале – никуда. Поставщики дают возможность заключить договор онлайн, и те, кто умеет пользоваться интернетом, этим пользуются. Загвоздка только в том, что при подаче заявки на присоединение нужно сообщить EIC-код («код энергетической идентификации субъекта рынка природного газа и/или точки коммерческого учета»). И вместо того, чтобы найти его личном кабинете на AbonentInfо или в договоре о газоснабжении, многие стоят в очередях под горгазами, чтобы взять у специалистов этот код. В разгар карантина!

Приходят люди и в офисы YASNO для подачи документов – по сути единственного поставщика с филиалами во всех крупных городах Донецкой области. Чтобы никуда не ходить, в компании призывают заключить договор онлайн – на сайте или даже в Viber.

Авось повезет и ничего делать не надо?

Важный вопрос для любителей откладывать все на потом, в том числе и выбор поставщика газа. Вероятность, что государство в последний момент «передумает» и отсрочит необходимость определиться – весьма туманна. А если этого не произойдет? Не хочется представлять, что будет происходить под горгазами 30 ноября. Не хочется представлять, что будет с теми, кто не успеет или поленится заключить договор. Видимо, Донецкую область ждут еще одни выборы – поставщика газа. И самое лучшее, что может сделать каждый – не откладывать их в долгий ящик. А еще – помочь с подачей документов онлайн одиноким пенсионерам, например, соседям, а также предупредить о ситуации родственников.

Стоит ли торопиться?

Погода берет свое. В Донецкой области начинает холодать, а уже со второй половины ноября по ночам ожидается минусовая температура – до 4 градусов ниже нуля. Очевидно, что даже самые стойкие и экономные включат газовые котлы, и счетчики начнут мотать кубометры голубого топлива. Тогда собственно и начнется ажиотаж и очереди. Ведь мало кому захочется с 1 декабря остаться без надежного поставщика и газа. Поэтому ситуацию в свои руки надо брать прямо сейчас.